Ahmet Nur Çebi, Taraftarların Sorularını Yanıtladı!
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Ahmet Nur Çebi, Taraftarların Sorularını Yanıtladı!

21.01.2021 13:14 | Son Güncelleme: 21.01.2021 13:19

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Siyah-beyazlı taraftarların sorularını yanıtladı. Camia olarak özgüven kazandıklarını kaydeden Ahmet Nur Çebi, "Bir daha geriye baktığımızda, 1 Ekim'de buraya geldiğimizde 13. sıralarda olan bir Beşiktaş vardı. Öz güvenini kaybetmiş bir takım vardı. Geldiğimizden sonra burayı toparlamak önemliydi ve bunu başardık. Sonuç itibariyle hiç kimse beklemezken Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını elde ettik." diye konuştu.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Siyah-beyazlı taraftarların sorularını yanıtladı. Camia olarak özgüven kazandıklarını kaydeden Ahmet Nur Çebi, "Bir daha geriye baktığımızda, 1 Ekim'de buraya geldiğimizde 13. sıralarda olan bir Beşiktaş vardı. Öz güvenini kaybetmiş bir takım vardı. Geldiğimizden sonra burayı toparlamak önemliydi ve bunu başardık. Sonuç itibariyle hiç kimse beklemezken Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını elde ettik." diye konuştu.

Ahmet Nur Çebi, Taraftarların Sorularını Yanıtladı!

Kaynak: Dugout

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