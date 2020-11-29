Ahmet Nur Çebi, takımı kutladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Ahmet Nur Çebi, takımı kutladı

29.11.2020 23:37 | Son Güncelleme: 29.11.2020 23:42
Ahmet Nur Çebi, takımı kutladı

Fenerbahçe deplasmanında 4-3 kazanan Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi ve yöneticiler, karşılaşmanın ardından Ümraniye'de takımla bir araya geldi ve galibiyeti kutladı.

Fenerbahçe deplasmanında 4-3 kazanan Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi ve yöneticiler, karşılaşmanın ardından Ümraniye'de takımla bir araya geldi ve galibiyeti kutladı.

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe'yi deplasmanda 4-3 mağlup ederek 15 yıl aradan sonra bu deplasmanda galip gelen Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi, kurmaylarıyla birlikte karşılaşmanın ardından Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nin yolunu tuttu. Maçın sonunda yöneticilerle birlikte Ülker Stadyumu'ndan mutlu ayrılan ve direkt olarak Ümraniye'ye geçen Başkan Ahmet Nur Çebi, tesislerde futbolcular ve teknik ekiple bir araya geldi. Galibiyetten dolayı oyuncuları kutlayan ve takıma bir konuşma yapan Çebi, Teknik Direktör Sergen Yalçın ve ekibini de ayrıca kutladı. - İSTANBUL

Bunlar da ilginizi çekebilir

Artan vakalar sonrası gözler Kabine toplantısına çevrildi! İşte masadaki konular
Artan vakalar sonrası gözler Kabine toplantısına çevrildi! İşte masadaki konular
Komşuda füze saldırısı düzenlenen petrol rafinerisinde yangın
Komşuda füze saldırısı düzenlenen petrol rafinerisinde yangın
Tarihi zaferin ardından Beşiktaş'tan F.Bahçe'ye olay yaratacak üç gönderme birden
Tarihi zaferin ardından Beşiktaş'tan F.Bahçe'ye olay yaratacak üç gönderme birden
Ahmet Nur Çebi, takımı kutladı
Ahmet Nur Çebi, takımı kutladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Ağdam bölgesinin futbol takımı Karabağ, Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan şehre 27 yıl sonra ayak bastı
Ağdam bölgesinin futbol takımı Karabağ, Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan şehre 27 yıl sonra ayak bastı
Bakan Kurum, ilkokul öğretmeninin Öğretmenler Günü'nü kutladı
Bakan Kurum, ilkokul öğretmeninin Öğretmenler Günü'nü kutladı
Başkan İnal, Karacasu'daki öğretmenlerin günlerini kutladı
Başkan İnal, Karacasu'daki öğretmenlerin günlerini kutladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Şentop İbrahim Aydemir Selahattin Demirtaş
Magazin Sezen Aksu Demet Akalın İbrahim Büyükak İbrahim Tatlıses
Spor Orhun Ene Gökhan Gönül Sergen Yalçın Tolga Ciğerci Josef De Souza
Tüm Haberler Türk Bursa Oyunlar Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ahmet Nur Çebi, takımı kutladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.11.2020 23:43:36. #1.14#
title