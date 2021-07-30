Ahmet Nur Çebi, SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu'nu ziyaret etti
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Ahmet Nur Çebi, SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu'nu ziyaret etti

Ahmet Nur Çebi, SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu'nu ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu'na makamında ziyarette bulundu.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu'na makamında ziyarette bulundu.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Çebi, nezaket ziyaretinin sonunda Taşkesenlioğlu'na isminin yazılı olduğu bir Beşiktaş forması hediye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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Ahmet Nur Çebi, SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu'nu ziyaret etti - Haberler Spor
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