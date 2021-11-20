Ahmet Nur Çebi: Şov yapmıyorsak arkada mücadele etmediğimiz anlamına gelmez

"BU ŞANSIZLIK BUGÜN TERSİNE DÖNECEK"

"Sakatlıkların maalesef büyük kısmı darbeye bağlı. Bu durumun şansızlık olduğunu kabul etmek zorundayız. Bu şansızlık bugün tersine dönecek. Gelin Beşiktaş'ı ayağa kaldırıp, uçuralım. Kimi ibra edeceksiniz, benim haddime değil. Orada vicdanlı şekilde karar verilecektir."