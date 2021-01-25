Ahmet Nur Çebi, Slovakya'dan Senica Kulübünün yöneticilerini ağırladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Ahmet Nur Çebi, Slovakya'dan Senica Kulübünün yöneticilerini ağırladı

25.01.2021 12:39 | Son Güncelleme: 25.01.2021 12:42
Ahmet Nur Çebi, Slovakya'dan Senica Kulübünün yöneticilerini ağırladı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Slovakya Süper Lig ekiplerinden Senica'nın kulüp başkanı Oldrich Duda, yöneticileri Filip Holec ve Petr Hason ile takım kaptanı Juraj Piroska'yı ağırladı.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Slovakya Süper Lig ekiplerinden Senica'nın kulüp başkanı Oldrich Duda, yöneticileri Filip Holec ve Petr Hason ile takım kaptanı Juraj Piroska'yı ağırladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Vodafone Park'ta gerçekleştirilen ziyarette, siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu üyeleri Emre Kocadağ, Kemal Erdoğan ve Fırat Fidan da hazır bulundu.

Ahmet Nur Çebi ile yöneticiler, Senica Kulübü temsilcileriyle iş birliği yapılabilecek konular hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Çebi, ziyaretin sonunda Senica Kulübü Başkanı Duda'ya Beşiktaş forması hediye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Yaşar Güler Donald Trump Selçuk Özdağ Enis Berberoğlu
Magazin Seçil Gür Sezen Aksu Serdar Ortaç Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Okan Buruk Ali Şansalan Ünal Karaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler İtfaiye Gaziantep Mesut Özil Yeni Malatyaspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ahmet Nur Çebi, Slovakya'dan Senica Kulübünün yöneticilerini ağırladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.1.2021 12:44:05. #1.16#
title