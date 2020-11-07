Ahmet Nur Çebi, Sergen Yalçın'la görüşecek
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Ahmet Nur Çebi, Sergen Yalçın'la görüşecek

07.11.2020 12:56 | Son Güncelleme: 07.11.2020 13:01
Ahmet Nur Çebi, Sergen Yalçın'la görüşecek

Gaziantep FK deplasmanında alınan 3-1'lik mağlubiyet sonrasında Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Teknik Direktör Sergen Yalçın'la bir araya gelerek durum değerlendirmesi yapacak.

Gaziantep FK deplasmanında alınan 3-1'lik mağlubiyet sonrasında Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Teknik Direktör Sergen Yalçın'la bir araya gelerek durum değerlendirmesi yapacak. Yalçın'a destek veren Çebi, takımdaki eksiklerle ilgili yapılması gerekenleri görüşecek.

Gaziantep deplasmanından 3-1'lik mağlubiyetle dönen Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi, takımdaki duruma el atmaya karar verdi. Teknik Direktör Sergen Yalçın, milli maç arasını da ön görerek futbolcuların psikolojik olarak rahatlaması için takıma 2 gün izin verirken, bu süreçte Başkan Ahmet Nur Çebi'yle bir araya gelecek ve atılması gereken adımları konuşacak. Sergen Yalçın'ın arkasında olan ve her şartta genç çalıştırıcıya destek verecek olan Ahmet Nur Çebi, takımın toparlanması için gerekli olan takviyeleri görüşecek.

İlk hedef kaleci transferi

Devre arasında yapılacak olan transferler için şimdiden harekete geçmeyi planlayan Beşiktaş'ta ilk hedef kaleci transferi. Sezon başında genç Ersin'e güvenen teknik ekip, bu oyuncunun tecrübesizlikten kaynaklı yediği hatalı goller sonrasında bu bölgeye takviye yapılmasını istiyor. Samsunspor'un kalesini koruyan ve daha önce de siyah-beyazlı ekibin gündemine giren Nurullah, bu bölgedeki adaylardan birisi. Yabancı oyuncu sayısı fazla olan ve bu nedenle Boyd'a lisans çıkarmayıp, Mirin, Lens ve Douglas'ı da kadro dışı bırakan siyah-beyazlılar, bu nedenle yerli bir file bekçisi transfer edecek. Kartal'ın hedefindeki bir diğer isim de Rizespor forması giyen Gökhan Akkan. 25 yaşındaki milli kaleci için daha önce Karadeniz ekibinin kapısını çalan ancak bu transferi gerçekleştiremeyen Beşiktaş, devre arası öncesinde yeniden Gökhan için nabız yoklayacak.

Adem Ljajic satış listesine konulacak

Beşiktaş, mevcut kadrodaki yabancı oyunculardan bazılarıyla da yolları ayırmak için çalışmalara başlıyor. Kadro dışı olan Mirin, Lens ve Douglas'ı satış listesine koyan ancak bu futbolculara iyi bir teklif gelmemesi nedeniyle maaş ödemeye devam eden Beşiktaş, ayrıca form durumu nedeniyle Vida ve Ljajic'le yolları ayırmak için gelecek olan teklifleri bekliyor. Bu 2 futbolcunun maaş yükünden kurtulmak isteyen siyah-beyazlılar, Ljajic ve Vida'yla yolları ayırması durumunda defans hattına takviye yapacak. Teknik Direktör Sergen Yalçın'la bu hafta sonu görüşmesi beklenen Başkan Ahmet Nur Çebi, çıkacak olan yol haritası doğrultusunda kurmaylarına talimat vererek çözüm oluşturulmasını isteyecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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