Ahmet Nur Çebi: "Sergen hoca, Balotelli'yi alternatif olarak düşünmüyor" - Ahmet Nur Çebi: "Sergen hoca, Balotelli'yi alternatif olarak düşünmüyor" Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: "Mensah gündemimizde olan futbolculardan" Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın İtalyan golcü Mario Balotelli'yi alternatifleri arasında düşünmediği söyledi.

- Ahmet Nur Çebi: "Sergen hoca, Balotelli'yi alternatif olarak düşünmüyor"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi:

"Mensah gündemimizde olan futbolculardan"

İSTANBUL - Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın İtalyan golcü Mario Balotelli'yi alternatifleri arasında düşünmediği söyledi. Başkan Çebi ayrıca Kayserispor'da oynayan Bernard Mensah'ın gündemlerinde olduğunu açıkladı.

Süleyman Seba'nın ölümünün 6. yılında gerçekleştirilen anma töreninin ardından Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Süleyman Seba'nın kendileri için çok değerli olduğunu belirten Çebi, "İyi bir spor yöneticisi ve sporcuydu. Dolayısıyla Beşiktaşımız için bir şanstır kendisinin başkan olması. Kendisi onursal başkanımız ve gönlümüzde yaşıyor. Bir tarzı ve tutumu vardı özellikle dürüstlüğü açısından. Bugün yaşadığımız olaylara baktığımızda ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Bugün dağılmış bir futbol ekonomisi o günkü Seba'nın ne kadar doğru ve düzgün hareket ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla onun değerlerini kafa yapısını alarak Beşiktaş Kulübü'nü sıkıntıdan çıkartmayı hedefliyoruz. Dönüp geriye baktığımızda bize bir yol haritası oluyor. Kendisinin mekanı cennet olsun. İyi ki Beşiktaş'ımıza başkanlık yapmış" diye konuştu.

"N'Sakala hariç transferimiz netleşmiş değil"

Takımın transfer konusuna değinen Çebi, "Bu sene korona virüsten dolayı normal bir dönem geçirmiyoruz. Temmuzun sonunda biten bir ligimiz var ve giden gelen oyuncularla alakalı yeni yeni konuşmaya başladık. Ekonomik olarak ve sportif olarak en iyisini bulmaya çalışacağız. Zaten Sergen hocamızda o gün beyan etti, 7-8 oyuncu almamız gerektiğini. Bunlar gidenlere göre yapılacak bir planlama. Gidecek olan arkadaşlarımız var mı bilmiyoruz. Bugün Ümraniye'ye gideceğiz. Orada görüşerek bizimle yola devam etmesini uygun gösterdiklerimizle, kalmalarını istediklerimizle ön görüşme yapacağız. Ama transfer komitesi başkanımız Erdal Torunoğulları'nın ön görüşmeleri devam ediyor. Altına atılacak imzalar N'Sakala hariç netleşmiş değil" ifadelerini kullandı.

"Sergen hoca Balotelli'yi düşünmüyor"

Bernard Mensah ve Mario Balotelli transferleri ile alakalı sorulan soruya cevap veren Ahmet Nur Çebi, "Mensah gündemimizde olan futbolculardan biri ama sadece ona kilitlenmiş değiliz. Balotelli'ye gelince Sergen hocamız şu anda onu alternatif olarak düşünmüyor, kendisi bana ifade etti. Futbolcularla biliyorsunuz yöneticiler önden görüşür, bunlar transfer oldu olacak anlamına gelmez. Hocamızın dizayn ettiği, kendi tekniğine göre istemiş olduğu futbolcuları takımımıza katmaya çalışacağız. Ekonomiden taviz vermeyeceğim burada. Geçen çok güzel bir gece oldu. Bağış kampanyasında manevi anlamda birbirimize sarıldığımız gece oldu. O gecede oralara bir formaya 500 TL veren kişilerin paralarını çar çur etmek niyetimizin olmadığını söylemek istiyorum. İhtiyacımıza, şampiyonluk hedeflerimize uygun futbolcuları takıma katmak hedefimiz. Bu konuda acele etmeyi düşünmüyorum. Attığınız en ufak bir yanlış adım 3-4 yıllık kontratlarla kurtulamadığımız bir çok oyuncuyla yüz yüzeyiz. Bunları yaşamamanın tek yolu sık eleyeceğiz ince dokuyacağız" şeklinde konuştu.

Wellington ve Atiba ile görüşmelerin uzaması ile ilgili olarak ise Çebi, "Kötü bir huyum var. Çok pazarlık ediyorum, böyle bir huyum var. Hepsiyle pazarlık ediyorum. Huyum kurusun" dedi.

Kaynak: İHA