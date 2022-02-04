Ahmet Nur Çebi: Şampiyon olma hissini, arzusunu taşımaya devam ediyorum

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - "Gedson, bir başka takımın ilgilenmesi neticesinde talep ettiğimiz, almak için yola çıktığımız bir futbolcu değildi"

"Yan tarafta koşarak; 1, 2 senedir para almayı içlerine sindirebilen arkadaşlarla yollarımızı ayırarak doğru yapmışız"

Ceyhun Kazancı: Gedson, gelecek sezon takımın önemli parçalardan biri olacak

OLGUCAN KALKAN - ALİ DANAŞ/ İSTANBUL,- Ahmet Nur Çebi, "Gedson, bizim istediğimiz bir futbolcuydu. Galatasaray almamış, istememiş olabilir. Saygı duyuyoruz. Başkanı böyle ifade edebilir, doğrudur da. Ama bizim için Gedson önemliydi. Kadromuza katmak istediğimiz bir futbolcuydu" dedi.

Şartların uygun olması sonrasında Gedson transferini bitirdiklerini söyleyen Kazancı, "Şartlarımız belliydi başından beri. O şartlara uyum sağlandı. Son dakikada araya biri girdi, girmedi bizim bilgimiz dahilinde değil. Biz şartlarımızı belirtmiştik. O şartlara uygun olduğu için de alımı gerçekleştirdik" diyerek sözlerini noktaladı.