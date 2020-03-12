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Ahmet Nur Çebi, Başakşehir, Kopenhag, Spor

Ahmet Nur Çebi: "Rekabet yurt dışıyla ise her Türk takımı önemli"

Medipol Başakşehir'e Kopenhag karşısında başarılar dileyen Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Eğer söz konusu rekabet yurt dışıyla ise bizim için her Türk takımı önemlidir.

12.03.2020 21:10 | Son Güncelleme: 12.03.2020 21:10
Ahmet Nur Çebi:

Medipol Başakşehir'e Kopenhag karşısında başarılar dileyen Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Eğer söz konusu rekabet yurt dışıyla ise bizim için her Türk takımı önemlidir. Özellikle Başakşehir'in alacağı puanların ülke sporuna sağlayacağı katkıyı da biliyoruz" dedi.


UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk haftasında Başakşehir'in sahasında Kopenhag'ı ağırladığı müsabakaya turuncu-lacivertlilerin başkanı Göksel Gümüşdağ'ın davetlisi olarak katılan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, müsabakadan önce basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.


"Rekabet yurt dışıyla ise her Türk takımı önemli"


Göksel Gümüşdağ ve yönetim kuruluna teşekkür ederek sözlerine başlayan Çebi, "Birlik ve beraberlik adına bu akşamki maçı beraber izlememizi önerdiler ve davet ettiler. Biz de geldik, davetleri için teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Eğer söz konusu rekabet yurt dışıyla ise bizim için her Türk takımı önemlidir. Özellikle Başakşehir'in alacağı puanların ülke sporuna sağlayacağı katkıyı da biliyoruz. İnşallah bir Türk takımı olarak bu zor geçtiğimiz günlerde; korona virüsünden bahsediyoruz, İdlib konularımız var. Bunların hepsinin içinde mutlu olabileceğimiz hem bizim hem de Türk milleti için güzel bir gece olur" diye konuştu.


"Söz konusu sağlıksa gerisi hikaye"


Korona virüsünden dolayı Nisan ayının sonuna kadar tüm mücadelelerin seyircisiz oynanmasına ilişkin olarak da siyah-beyazlıların başkanı, "Çok yeni öğrendim. Ankara'dan geldim, yoldaydım. Söz konusu sağlıksa gerisi hikaye. Ona söyleyecek bir şeyimiz olamaz. Devlet büyükleri böyle bir tedbir almışlar. Biz o tedbire uymakla mükellefiz. Muhakkak ki bilerek ve düşünerek her şeyi yapıyorlar. Bundan şüphemiz yok. Biz de destek olmak zorundayız, karşı gelmek doğru olmaz" ifadelerini kullandı.


"Her şeyin altında yatan temizlik"


Virüse karşı ne tür önlemler aldıklarına ilişkin ise Çebir, "Aldık ama en doğru önlem az temas, mesafeli duruş, ellerimizi yıkayacağız. Her şeyin altında yatan temizlik. Dinimizde bile böyle söyleniyor. Hepimiz buna dikkat etmemiz lazım. Hepimizin bundan sonra her türlü virüse karşı korunabilmek adına temizliğe ve titizliğe dikkat etmemiz gerekiyor toplum olarak" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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