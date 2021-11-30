Ahmet Nur Çebi PFDK'ya sevk edildi

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yaptığı açıklamalar nedeniyle tedbirsiz olarak Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü görevlisi ALİ BOZAN'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Müsabakada Uygulanacak Covid-19 Tedbirlerine İlişkin Talimat 4/3 maddesi uyarınca ve "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 30.11.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

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Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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