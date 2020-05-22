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Ahmet Nur Çebi'nin koronavirüs test sonucu negatif çıktı

Beşiktaş Kulübü, başkan Ahmet Nur Çebi'nin yeni tip koronavirüs (Covid-19) testinin negatif çıktığını duyurdu.

Ahmet Nur Çebi'nin koronavirüs test sonucu negatif çıktı
22.05.2020 12:13 | Son Güncelleme: 22.05.2020 12:13

Beşiktaş Kulübü, başkan Ahmet Nur Çebi'nin yeni tip koronavirüs (Covid-19) testinin negatif çıktığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Başkanımız Sayın Ahmet Nur Çebi'ye 13.05.2020 tarihli pozitif sonuç alınan Covid-19 testinin ardından yapılan Antikor tarama testi ve 21.05.2020 tarihli Covid-19 testi ile klinik tarama çalışmaları negatif sonuçlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Ahmet Nur Çebi'nin virüsle ilgili herhangi bir bulgu göstermediği vurgulanırken, gerekli takip ve izolasyon sürecinin Sağlık Bakanlığının önerileri doğrultusunda devam edeceği aktarıldı.

Öte yandan, yönetim kurulu üyelerine yapılan testlerin de negatif sonuçlandığı kaydedildi.

Kaynak: AA

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