Ahmet Nur Çebi'nin korona virüs testi pozitif çıktı Beşiktaş, Başkan Ahmet Nur Çebi'nin korona virüs testinin pozitif çıktığını söyledi.

Beşiktaş, Başkan Ahmet Nur Çebi'nin korona virüs testinin pozitif çıktığını söyledi.

Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Başkanımız Ahmet Nur Çebi'nin 13 Mayıs Çarşamba günü BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen Covid-19 testi pozitif sonuç vermiştir. Başkanımızın en kısa sürede sağlığına kavuşması için tedavi sürecine ilgili prosedürler doğrultusunda hemen başlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA