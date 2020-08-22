Ahmet Nur Çebi: "Maliyeti çok yüksek futbolcularımız var" Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, yönetim olarak ücretlerde indirim taleplerinin takımdaki futbolcuların büyük bölümü tarafından kabul görmediğini söyledi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, yönetim olarak ücretlerde indirim taleplerinin takımdaki futbolcuların büyük bölümü tarafından kabul görmediğini söyledi.

Çebi, Vodafone Park'ta gerçekleştirilen kulübün 2020 yılı 2. olağan divan kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, futbol takımının maliyetlerine değinerek, "Maliyeti çok yüksek futbolcularımız var. İki yıllık sözleşmeleri olan futbolcularımız var. İndirim alamadığımız yüzde 99 oranında futbolcularımız var. İndirim talebimiz kabul görmedi. Suçlamıyoruz ama burada Beşiktaş kamuoyunu bilgilendirmek benim görevim." dedi.

Maliyeti yüksek futbolculara yaptıkları yolları ayırma teklifinin de kabul görmediğini vurgulayan Çebi, "Geçen sene indirim talebi kabul görmedi, gelecek sene için indirim talebi kabul görmedi. Mali durumlarımız yeterli değil gerekçesiyle yolları ayıralım talebi de kabul görmedi. Hatta 'bu kontratı hayatımız boyunca bulamayız, devam etmeyi düşünüyoruz' dediler. Bu bütçeleri karşılamakta zorlanıyoruz. Yük olarak 2 yıl daha devam edecek." diye konuştu.

Harcama limitlerinin 30 milyon avrolara düştüğünü hatırlatan Çebi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu 30 milyon avrolarla kulübümüzden ayrılanların yerine yenisini koyma şansımız yok. Halletmeye çalışıyoruz. İndirim yapmayan ve sözleşmelerinden vazgeçmeyenlerin 40 milyon avroluk maliyeti varken, bize tanınan limit 30 milyon. Transfer limitlerinin yarattığı yük ve sıkıntı halen devam ediyor. Çözebildiğimiz kadar çözmeye devam ediyoruz. Gidenler olmadıkça yerlerine nasıl alacağız? İndirim yapmadıkları müddetçe yeni arkadaşlara nasıl yer açacağız, bu bir handikap."

"Başka takım bunu nasıl yapıyor ben bilemiyorum" diyen Çebi, "Biz efendiyiz, doğru işler yapıyoruz. Mevcut kontratları iptal etmekten ya da indirim yapmaktan başka çarem yok. Bunu realize edeceğime inanıyorum. Çabuk olamıyoruz. 3 milyon avroluk oyuncu gönderdiğimizde 3 oyuncu almak gibi bir mecburiyetimiz var." değerlendirmesinde bulundu.

Altyapıda Mehmet Ekşi dönemi başlıyor

Futbol takımında öze dönmeleri gerektiğini belirten Çebi, altyapı için kulübün eski futbolcusu Mehmet Ekşi ile el sıkıştığını söyledi.

Altyapı için Sergen Yalçın'dan da destek istediklerini anlatan Çebi, "Sergen hoca 'altyapıda futbolcu var da ben mi oynatmıyorum' dedi. Bunu demeyeceği bir durum yaratmamız gerekiyor. Dün eski kaptanlarımızdan Mehmet Ekşi ile el sıkıştım ve altyapıyı tamamen kendisine teslim ediyoruz. Plan ve projelerini basın toplantısıyla anlatacağız." ifadelerini kullandı.

Yapılandırma konusu

Bankalar Birliği ile gerçekleştirilen yeniden yapılandırma konusuna değinen Çebi, şunları söyledi:

"Bankalar Birliği ile yapılan mevcut sözleşmelerin Beşiktaş'ın idame ettirilmesine engel olduğunu hepimiz biliyoruz. Çalışmalar devam ediyor. Umarım en kısa sürede Beşiktaş'ın önünü açabilecek, faaliyetlerini rahatlıkla yapabileceği yapılandırmaya gidilecektir. 9-10 ay olmasına rağmen bunu yapamadık. Ümit ediyorum birkaç ay içinde yapacağız. Mali anlamda rahatladığımız, hepimizin huzurlu olduğu, az faiz ödediğimiz yapılanmayı mali genel kurulda çözüp, önünüze geliriz."

PAOK başkanına mektup

Çebi, Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Yunanistan temsilcisi PAOK ile yapacağı maç öncesi dostluk mesajı verdi.

PAOK'u geçmeleri halinde önemli bir mesafe kat edeceklerini anlatan Çebi, "Son zamanlarda siyasi anlamda fazla polemik oluyor. Biz spor kulübüyüz, çıkacağız görevimizi yerine getireceğiz. Spor kardeşlik demektir. Kardeşliğimizin ne kadar önemli olduğunu, futbolun kardeşlik olduğunu, PAOK'un da siyah-beyaz olduğunu, kartal amblemi taşıdığını, bunlarla birleştiğimizi, bunları paylaştığımızı ifade eden mektubu da bugün PAOK başkanına göndereceğiz." diye konuştu.

Gerilimlerle Beşiktaş üzerinde baskı oluşturulmaya çalışıldığını vurgulayan Çebi, "Biz cesuruz bize bir şey olmaz. Biz efendi efendi gibi çıkar oynarız. 11 kişiyiz ama arkamızda çok var. 11 kişi gider görevimizi yaparız. Bize bir şey olursa arkamızda daha çok var. Hallederler, bize bir şey kalmaz." ifadelerini kullandı.

"Beşiktaş bu virajı çok rahat dönecektir"

Yorgun bir süreçten geçtiklerine dikkati çeken Çebi, "Kovidin getirdiği, mali durumun getirdiği, taraftarın olmamamasının getirdiği, transfer limitlerinin önümüze koyulan sınırlamanın getirdiği büyük zorluklar içindeyiz. En güzel şey kampanyada verilen destek. Beşiktaş bu virajı çok rahat dönececektir. Emin ellerdeyiz." dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığının katkılarıyla PAOK maçının şifresiz kanala alındığını hatırlatan Çebi, "Hükümetin ve devletin arkamızda olduğunu net şekilde görüyorum. Kendilerine teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberlik çok önemli. Bakanınız, başkanınız, futbolcularınız, taraftarlarınız, kurul üyeleriniz hepsi beraber olunca her şey kolay olur. Emin olun gelecekte Beşiktaş'a güzel şeyler teslim edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Bırakmam Seni" kampanyasının manevi tarafını daha çok önemsediklerini kaydeden Çebi, "Kampanya manevi birliğimizin, beraberliğimizin de gündeme gelmesini ve bunların tekrar yeşermesini sağlayacaktı. Bunu başardık. Rakamdan ziyade bu bizim için çok önemliydi. Birlik beraberlik içinde olduğumuzu herkese gösterdik." şeklinde konuştu.

Çebi, mevcut yönetim kurulundan memnun olmadığı ve yöneticilerin değişimi için seçime gideceği yönündeki söylemleri de yalanladı.

Beşiktaş'ın 2020 yılı 2. olağan divan kurulu toplantısı, divan kurulu başkanı Tevfik Yamantürk'ün konuşmasıyla tamamlandı.

Kaynak: AA