Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı'na yeniden aday olmayacağını açıkladı

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ahmet Nur Çebi, vakfın 6 Temmuz Salı günü yapılacak genel kurulunda başkanlığa yeniden aday olmayacağını açıkladı.

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ahmet Nur Çebi, vakfın 6 Temmuz Salı günü yapılacak genel kurulunda başkanlığa yeniden aday olmayacağını açıkladı.

Maslak'taki Kulüpler Birliği Vakfı Merkezi'nde Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Kasımpaşa Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Saraç'la bir araya gelen Çebi, toplantının ardından basın mensuplarına açıklama yaptı.

Seçime kadar göreve devam edeceğini belirten Çebi, "Genel kurul kararı aldık, seçime gidiyoruz. Olağanüstü bir seçim değil, normal tarihi. Orada da aday olmayacağımı arkadaşlarıma söyledim. 6 Temmuz'a yani seçime kadar göreve devam ediyorum. O günden sonra başka arkadaşımıza devredeceğim. Ben aday olmayacağım." diye konuştu.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi, teknik direktör Sergen Yalçın ile ilgili sorulara ise cevap vermedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul