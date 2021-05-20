Ahmet Nur Çebi kimdir? Ahmet Nur Çebi kaç yaşında, nereli? Ahmet Nur Çebi hayatı ve biyografisi!

Spor gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Ahmet Nur Çebi izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Ahmet Nur Çebi kaç yaşında, nereli? Ahmet Nur Çebi hayatı ve biyografisi! Ahmet Nur Çebi kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Ahmet Nur Çebi hakkında araştırmalar yapılıyor. Ahmet Nur Çebi kimdir? Ahmet Nur Çebi kaç yaşında, nereli? Ahmet Nur Çebi hayatı ve biyografisi!

AHMET NUR ÇEBİ KİMDİR?

Doğum tarihi: 1959

Kaç yaşında: 62 yaşında

Nereli: Trabzon

1959 yılında Trabzon'da doğmuştur. 1978 yılında TED Karabük Koleji'nden 1983 yılında ise Marmara Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun olmuştur. Kaptan Demir Çelik, Çebi Denizcilik, Nur Gemicilik, Çebi Enerji ve Martaş Liman Tesisleri Yönetim Kurulu Başkanlığı ile Kaptan Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanvekilliği görevlerini yürütmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.