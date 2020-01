Ahmet Nur Çebi: Hiçbir türlü hile, hurdayla yola devam etmeyi düşünmüyorum

15.01.2020 16:26 | Son Güncelleme: 15.01.2020 16:26

"100 bin Euro alan adama, 2 milyon Euro imza parası mantıklı gelmiyor"

"Transfer kapısı açılmadan bir başkasıyla oturup pazarlık yapmak bir anlam ifade etmez"

"Acı bizimse beraber paylaşacağız""İç transfer için daha çok erken""Oyuncular için bize gelen bir teklif yok""'Herkes birbirinin cesetlerine basarak çıkmaya çalışıyor' ifadesi doğru""Burak ihtiyacımız olan bir futbolcumuz""Kurallara herkes uyar. Uymayan da cezasını görür""Futbolcu arkadaşlarımızla şampiyonluk kupasını kaldırmak için anlaştık"Ali DANAŞ/ İSTANBUL, - Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi , transfer yapabilmek için kimseyi zan altında bırakmak istemediklerini ifade ederek, "Biz Beşiktaş'ız, neysek oyuz. Biz koca bir camiayı temsil ediyoruz. Hiç kimseyi, camiadaki bir taraftarı bile zan altında bırakacak hiçbir türlü hile, hurdayla yola devam etmeyi düşünmüyorum. Acı bizimse beraber paylaşacağız" dedi.Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı kulübün sponsorluk anlaşmasının ardından gündeme dair konularda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.BtcTurk Yeni Malatyasporlu Guilherme ile bir görüşme yapmadıklarını belirten Ahmet Nur Çebi, "Taraftarımız merak ettiği için bu konulara cevaplamak zorunda kalıyorum. Aslında çok gündemde olmaması gereken konular. Çünkü gündem Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) lisanslama bölümünde koyulmuş olan sınırlamalar. Sadece Beşiktaş'ı değil diğer kulüpleri de ilgilendiren uygulamalardır. Kurumla yaptığımız görüşmelerde maalesef transfer yapacak noktaya gelemiyoruz. Kendileri bu konuda sıkı duruyorlar. Taviz vermeyeceklerini, Türk futbolunun ekonomik olarak düzelmesi için bu konuda kendilerinden taviz istenmemesi gerektiğini defalarca söylediler. Yüzde 30'u 40'a çıkarmak ya da indirmek bunlar TFF'nin yetkisindedir, ben buna saygı duyuyorum. Ancak işin esası gelir gider miktarlarına dayanan hesaplamalarda, hakkımız olan indirilmiş olan faizin bunun bize yansıtılması gerektiğini iddia ediyoruz. Biz kurumlara saygılıyız. Ben Beşiktaş'ı riske edecek hiçbir şeye girmek istemiyorum. Biz burayı toparlamaya, zayiatları sonlandırmaya geldik. Her ne kadar gönlümüz istese dahi Beşiktaş'ın zarar göreceği bir şeyi ne şahsım ne de yönetim kurulu arkadaşlarım adına almayacağımı ifade ettim. Bunu tekrar söylüyorum. Guilherme ile bir görüşme olmadı. Menajerler bu dönemde çok aktif oluyorlar. Kendileri böyle bir futbolcunun gelebileceği konusunda yaptıkları teklifleri, kendilerine verilen pozitif bir cevap olmaması rağmen bu konunun kamuoyunun gündeminde olmasını doğru bulmuyorum. Transfer bitene kadar bir süreç var. TFF'nin hakkımız olanı, bize iade etmesi halinde gereken çalışmaları arkadaşlarımız yaptılar. O olmadan, o kapı açılmadan transfer söz konusu olmayacaksa bir başkasıyla oturup, pazarlık yapmak bir anlam ifade etmez. Şartlarınızın nedir diye sormayı da ayıp olarak görmüyoruz. Sanki bir futbolcu transfer görüşmesini içeriyor şeklinde algılanması doğru değil" ifadelerini kullandı."AVM YAPIMINDA AHMET ÜRKMEZGİL'İN VERDİĞİ MÜCADELEYİ BİLİYORUM"Fulya'da yapılan AVM'de Ahmet Ürkmezgil'in büyük emekler verdiğini söyleyen Başkan Çebi, şöyle konuştu: "Ahmet Ürkmezgil, benim ağabeyim. Ben kendisiyle uzun süre çalıştım. Son 2 sene birbirimize şikayet etmekten başka bir şey yapmadık. O da bu konulardan muzdaripti, ben de öyleydim. Bugün bakıyorum öyle olmadığı ifadeler söz konusu. Ben bunlarla ilgili kendisiyle dün akşam konuştum. Ben bunları ifade etmek istememiştim, yanlış anlaşılmış, dedi. Saygı duyuyorum. Sonuç olarak, yanlış anlaşıldı, dedikten sonra irdelenecek bir durum söz konusu değil. Özellikle şunu belirtmek istiyorum; Ahmet Ürkemezgil Beyefendi'nin bize bir kırgınlığı var. O da AVM'den kaynaklanıyor. Ben de bir yanlışı düzeltmek istiyorum. AVM'nin yapımında Ahmet Ürkmezgil'in verdiği mücadeleyi biliyorum. Benden sonra da devam ettiğini biliyorum. Beşiktaş adına destekleri için teşekkür ediyorum. Biz sadece bitmediğini, sigorta yapamayacağımız gibi bir şey ifade etmek isterken, haddimizi aşmış olabiliriz. Camianın da duymasını istiyorum. AVM'nin yapımında verdiği emek teşekkürü hak ediyor. Diğer konu da ise ifadelerde bir karışıklık olduğunu görüyorum. Biliniyordu diyor, bilmek başka, onaylamak başka şey. Sizler de birçok şey biliyorsunuz. Ama onay makamı değilseniz veya onay makamına rağmen onayınızın olmaması başka bir şeydir. Ben tekrar ifade edip bu konuyu noktalamak istiyorum. Biz geldiğimizde Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu kararlarında asıl harcamalarını ifade eden futbolcu transferlerini yönetim kurulu kararı defterinde alınmadığını, dolayısıyla Futbol A.Ş.'de yöneticilik yapan sayın yöneticilerin bu olaylarla ilgili bir sorumluluğu olmadığını gördüğümüzü ifade ettik. Eğer var ise Ahmet Bey yarın öbür gün getirebilir. Bakın benim bu futbolcunun transferinin altında yönetim kurulu üyesi olarak imzam var diyorsa, ayrı değerlendiriliriz. Biz bu imzaları görmedik. Tekrar ediyorum; bilgisi olabilir, onun bilgisi olup olmadığını bilmiyorum. Ancak onayının olup olmadığını buradan kendisine soruyorum. Eğer onayı varsa, yönetim kurulu kararları defterlerinde neden imzaları yok? İmzaları olmayan birilerini ben lafla, sözle ibra edip etmeme kararı veremem. Kendisinin kırılganlık içerisinde bunları söylediğini ifade ediyorum. Ayrıca kendisi her türlü konuyu biliyordum diyorsa, bilmek başka, onaylamak başka bir şey. Bu konuya da açıklık getirirse Ahmet Ürkmezgil, evet ben futbolun içindeydim, yönetim kurulu üyesiydim, yapılan transferlerde bilgim, onayım vardı diyorsa lütfen bunu da kendi açıklasın. Evet defter kayıtlarına girmemiş olabilir ancak ben buna onay verdim diyorsa, bunun da Beşiktaş defterinde tarihe not olarak Sayın Ürkmezgil'in onayının olduğunun bilinmesinde faydası var. Konuyu çok uzatmak istemiyorum. Kendisinin çok duygusal birisi olduğunu biliyorum. Kendisi de bana dün akşam, ben bunları ifade etmek istemedim, yanlış anlaşılma dedi. Bunu da kamuoyunun önünde söylemem de bir engel yok.""OYUNCULARDAN ŞU AN BİR İNDİRİM TALEBİMİZ YOK"Kadroda bulunan oyunculardan şu anda bir indirim talepleri olmadığını belirten Çebi, şunları kaydetti: "Yüzde 15'ten 40'a çıkan son çıkan vergi yasasında yapılacak herhangi bir değişiklikte yeni kanun geçerli olacaktır ifadesi, yapacağımız en ufak indirimde dahi yeni vergi yasasına göre yüzde 40 dilimine gireceğimiz için en azından yüzde 15'lik hakkımızın zayi olmaması için dikkatli olmak zorundayız. Dolayısıyla şu an için onlardan herhangi bir indirim talebimiz yok. Satışa geldiği takdirde futbolcularımdan bize gelip; gitmek istiyoruz, diyen yok. Bize de gelen bir teklif yok. Olduğu zaman o gün değerlendirilir ama şu an itibarıyla böyle bir durum söz konusu değil. Sözleşmeler devam edenler var. Onlarla ilgili yapılacak bir şey yok. Ancak taraflar karşılıklı anlaşabilirse olur. Gündemde böyle bir şey yok. Devam eden arkadaşlarla ilgili daha bir süreç var. O süreç içerisinde kendileriyle oturup, konuşacağımız futbolcularımız var. Onlar o günün konuları, bugün böyle bir durum yok. Bütçeyi siz yapamıyorsunuz. Devlet, TFF yapıyor. Olmayan para bütçeye konulmaz. Koyduğunuz zaman borç ve faiz olarak geri dönüyor. Çığ gibi büyüyor. Dikkatli olmamız gereken bir dönemdeyiz. Hem sportif başarıyı kovalarken hem de ekonomik anlamda yürüyebilir getirdiğimiz bir kulüp olmayı planlıyoruz.""'HERKES BİRBİRİNİN CESETLERİNE BASARAK ÇIKMAYA ÇALIŞIYOR' İFADESİ DOĞRU"Ankara'da düzenlenen Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı için Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür eden Çebi, şöyle devam etti: "Kulüplerin satılması hiçbir şekilde gündeme gelmedi. Eğer gündeme gelmiş olsa toplantılar çok kısa sürerdi. Kulüplerin bizler taraftarından camiaya ait olduğu yerde kalması, yürütülebilmesi amaçlanmıştır. Bununla ilgili gerekli planlamalar, desteklerin neler olabileceği tartışıldı. Sayın Spor Bakanımıza teşekkür etmek istiyorum. Ankara'da 2 gün benim kaldığım, bugün ve yarın da devam edecek bir çalıştay yapılıyor. Burada kulüp başkanlarının, yöneticilerini son derece planlı, programlı olduklarını, artık kulüplerde savurganlığa son verilmesi gerektiği, bunların yasalarla nasıl kontrol altına alınabileceği tartışmalar yapılıyor. Sayın Cumhurbaşkanı ile 2 saat süren görüşmelerimiz oldu. O kadar yoğunluğu arasında zaman ayırdı. Son derece yapıcı, anlayışlı. Ancak bize de dikkatli olmamız gerektiğini hatırlattı. Buradan gerçekten teşekkür ediyoruz. Türk futboluyla yakından ilgilenen, bunun çok önemli olduğunu kabul eden bir cumhurbaşkanımız var. Çözümleri de dinleyip, katkı vermeye kararlı olduğunu ancak herkesin belli bir plan, düzen içerisinde bu işi yapması gerektiğini ifade etmiştir. Çalıştay tamamlandığında oradan çıkacak sonuçlarla olay Meclis'te yasalaşacaktır. Sonrasında Türk futbolunun daha huzurlu, tatlı bir rekabet içinde olduğu, bir başkasının bir başkasını ezerek başarılı olmak gibi planlamalardan uzaklaşan bir süreç umuyorum. Geldiğimizden beri TFF Başkanının ifade ettiği en doğru cümlelerden birini saygıyla karşılıyorum. 'Herkes birbirinin cesetlerine basarak çıkmaya çalışıyor' ifadesi doğru. Biz böyle bir şey yapmadık. Bizim Beşiktaşlı duruşumuzda bu yok ama bu ifadeyi kale alıp artık bu işlere son vermeleri gerektiğini düşünüyorum.""HİÇBİR TÜRLÜ HİLE, HURDAYLA YOLA DEVAM ETMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM"Beşiktaş'ı zan altında bırakacak hiçbir yola başvurmayacaklarının altını çizen Çebi, şu ifadeleri kullandı: "Biz Beşiktaş'ız, neysek oyuz. Biz koca bir camiayı temsil ediyoruz. Hiç kimseyi, camiadaki bir taraftarı bile zan altında bırakacak hiçbir türlü hile, hurdayla yola devam etmeyi düşünmüyorum. Acı bizimse beraber paylaşacağız.""BURAK İHTİYACIMZ OLAN BİR FUTBOLCUMUZ"Kendileri göreve gelmeden önce Burak Yılmaz'ın sözleşmesinin uzatılıp uzatılmadığı sorulan Çebi, "Bakacağız, öyle söyleniyor. Sorunun cevabını yüzde 100 sağlıklı olarak baktıktan sonra verebilirim. Uzatılmışsa, burası bir kurum, biz sözleşmelerimize sadık kalıp, devam etmeyi biliriz. Ayrıca Burak, faydalanmayı düşündüğümüz, ihtiyacımız olan bir futbolcumuz. İnşallah daha çok katkı verecektir bize" şeklinde konuştu."KURALLARA HERKES UYAR, UYMAYAN DA CEZASINI GÖRÜR"Limitlere uymayan takımların gelecek sezon ceza almaması gibi bir durumun yaşanacağını düşünmediğini söyleyen Ahmet Nur Çebi, "TFF'nin böyle bir şey yapacağını tahmin etmiyorum. Büyük suç ve günah olur. Hiçbir TFF yöneticisinin bu kafada, bu düşüncede olduğunu düşünmüyorum, düşünmek de istemiyorum. Bir şey varsa vardır. Kurallara herkes uyar. Uymayan da cezasını görür. Eğer herkese farklı bir uygulama yapılacaksa o zaman geriye dönüp, çok ağır suçlamalar altında, zan altında kalırlar. Sanmıyorum yapacaklarını" ifadelerini kullandı."100 BİN EURO ALAN ADAMA, 2 MİLYON EURO İMZA PARASI MANTIKLI GELMİYOR"18 yaşındaki Bosna Hersekli futbolcu Ajdin Hasic'in sözleşmesiyle ilgili de açıklamalarda bulunan Çebi, "Benim bakış açım, bütçede böyle bir yer yok. Bu sözleşmenin yapılmaması daha hayırlı olurdu. Ancak yapılmış, biz bir kurumuz, kurum sorumluluklarını yerine getirmeye devam etmek zorunda. Karşı tarafla da haklarımız olduğunu düşündüğümüz, bazı şeylerin doğru olmadığını ifade ederek çözüm arayışı içindeyiz. Yani ne kaybetmek ne de teslim olmak istiyoruz. Bir orta yol bulabilirsek, bu Beşiktaş'ın ve futbolcunun menfaatine olacaktır. Umarım hayırlısıyla bitireceğiz o işi. 100 bin Euro maaş alan bir futbolcu için 2 milyon Euro imza parası anlamlı gelmedi. Bunu çözmeye çalışıyoruz" diye konuştu."BİZ KURUM OLARAK GÖREVİMİZİ DÖRT DÖRTLÜK YAPTIK"Tahkim Kurulu'na gidebilmek için öncelikle Türkiye Futbol Federasyonu'ndan kendilerine bir cevap gelmesi gerektiğini vurgulayan Çebi, "VAR konusu; Beşiktaş Başkanı ve yöneticileri olarak biz biliyoruz ki futboldaki uyuşmazlıklarının, anlaşmazlıkların biteceği yer Tahkim Kurulu'dur. Ancak tahkime gidebilmek için kurulun bir talebi var. Bu olmazsa olmaz. Tahkim; talebinizi önce TFF'ye yapacaksınız, onun sonucu aldıktan sonra bana geleceksiniz, diyor. Biz de TFF'ye diyoruz ki, lütfen yönetiminle konuş. Menfi veya müspet bize cevabımız var. Bize menfi cevap vereceksen de tahkim de önümüzü aç. Çünkü tahkim sizden gelecek kararı şart koşuyor. Bütün ifade bu. Biz tekrar yazımızı yazdık, aynı şekilde ifade ettik. Lütfen yönetim kurulu toplantısında gündeme alınmasını, menfi veya ki müspetse sorun yok, menfi ise bunun bize yazıyla derhal bildirilmesi ve tahkim yolumuzun açılmasını talep ediyoruz, dedik. Biz kurum olarak görevimizi dört dörtlük yaptık. İnşallah sonucunda menfi değil, müspet karar verirler. Menfi karar verirlerse, biz futbolda tahkim olduğunu biliyoruz. Oraya gidebilmek için önümüzü açık. Biz de adaletin tecelli edeceği yerde bu konunun görüşülmesini talep ediyoruz. TFF'nin bize cevabını acilen bildirmesini talep ediyoruz. Şu anda durum bu noktada. Bekliyoruz, yönetim kurulu gündemine alınacak mı, alındığında nasıl karar verilecek göreceğiz" dedi."FUTBOLCU ARKADAŞLARIMIZLA ŞAMPİYONLUK KUPASINI KALDIRMAK İÇİN ANLAŞTIK"Sezon sonunda sözleşmeleri biten oyuncularla görüşmek için henüz erken olduğunu belirten Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, sözlerini şöyle tamamladı: "Bunlar için bugün çok erken. 3 gün sonra, 5 gün sonra, 30 gün sonra benim iç transferi bitirmem için bir mecburiyetim yok. Böyle bir kural yok. Olsa bunu gündeme alırdık. Onların daha zamanı var. Arkadaşlarımızla başarı için, şampiyonluk için yola çıktık. Ben hala çok umutluyum Beşiktaş'ın şampiyon olacağından. Bugünün konusu iç transfer değil. İç transferde futbol oynadığımız arkadaşlarla şampiyonluk kupasını kaldırmak için anlaştığımızı söyleyebilirim. Bugün için konu futbol oynamak, mevcut futbolcularla kupayı kaldırmak."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları

Kaynak: DHA