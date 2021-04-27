Ahmet Nur Çebi: "Herkes karşımızda ama biz yine şampiyon olacağız"

Süper Lig'in 38. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan lider Beşiktaş Trabzon'a geldi.

Süper Lig'in 38. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan lider Beşiktaş Trabzon'a geldi. Az sayıda siyah-beyazlı taraftarların çiçek verdiği başkan Ahmet Nur Çebi, "Herkes toparlanıp üstümüze geliyorlar ama biz yine de şampiyon olacağız "dedi

Türk Hava Yolları'na (THY) ait özel bir uçak ile saat 17.20 sıralarından Trabzon havaalanına gelen siyah-beyazlı kafile, buradan kara yolu ile Rize'ye kamp yapacağı otele geçerek maç saatini bekleyecek. Beşiktaş Kulüp Başkanı Ahmet Nur Çebi'nde yer aldığı kafileyi az sayıda Beşiktaş taraftarı karşıladı. Taraftarların isteğini kırmayarak onların yanına giden Çebi'ye, taraftarlar çiçek verdi. Bir basın mensubunun "Taraftarların isteğini kırmıyorsunuz. Neler söylemek istersiniz?" sorusuna Çebi, "Baksana bir tek onlar kaldı yanımızda, herkes karşımızda. Herkes toparlandı üstümüze geliyorlar ama biz yine şampiyon olacağız" dedi.

(Gökmen Şahin/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı