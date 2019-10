Ahmet Nur Çebi: Hakkımı helal etmiyorum

16.10.2019 13:53

"Paralar nerede ifadelerini ben çıkarmadım""Beşiktaş'a olan sevgim adına bu göreve sahip oldum""Beşiktaş, bir değerler manzumesidir""Beşiktaş'ı hırslarımızla yakmayacağız""Acı çekeceksek hep birlikte çekeceğiz""Başarıda pay vermeseler de camiadan bir şey saklayamazlar""Beşiktaşlıların, Beşiktaş içinde olmasını çok istiyorum""10 yılı denetletmeyi denetim kurulundan talep edeceğim""Kırgınım, küskünüm""Taraftar bizim göz bebeğimiz" " Deniz Atalay 4-5 ay neden sustu?"Olgucan KALKAN - Ali DANAŞ/ İSTANBUL, - Ahmet Nur Çebi, "Ayrıldıktan sonra bir telefon, bayram mesajı bile gelmedi. Ben de bilmiyorum. Cevabını bulsam rahatlayacağım zaten. Etrafımdaki bazı arkadaşların davranışları olurken, sessiz kalan bir başkanla 7 sene ağabey-kardeş ilişkisi yaşadım. Kırgınım, küskünüm. Yanlış yapanlara hakkımı helal etmiyorum" dedi.Beşiktaş'ta 20 Ekim Pazar günü yapılacak olan başkanlık seçiminde aday olan Ahmet Nur Çebi , seçim öncesinde Çengelköy'de basın mensuplarıyla bir araya geldi. Seçim sürecinin herkes için hayırlı olması temennisinde bulunan Ahmet Nur Çebi, "Önümüzde olağanüstü seçim var. Bununla ilgili çok kısa zaman olması nedeniyle sıkışık program uygulamak zorundayız. Herkesi yakından tanıyorum. Kulüpten ayrıldıktan sonra Beşiktaş'ın 3 yıllığına seçtiği Fikret Orman yönetimi vardı. Kendisi izah ettiği sebeplerden dolayı göreve devam etmeyeceğini ilan etti. 4 ay sonra olağanüstü seçimli genel kurul kararı almıştır. Herkese hayırlı olsun. Sıkışık bir zaman olmasına rağmen bütün adaylar yola çıktı. Herkesin seçim sürecinde değişik yolları olmuştur. Ben, dernekler ve taraftarlarla İstanbul'da buluşmaya çalışıyorum. Anadolu'ya gidemedim. Kendilerine de seçimden sonra kazanmam halinde yanlarına gideceğimi söyledim" diye konuştu."HERKES GELİP OYUNU KULLANSIN"Genel kurul üyelerinden gelip oy kullanmaları isteğinde bulunan Çebi, "Özellikle ricam şudur; 20'sinde herkesin gelip oyunu kullanmasını rica ediyorum. Marka değerini yükseltmek için oy kullanım adedi önemlidir. Diğer kulüplerde de var. 'Beşiktaş'ta bindirilmiş kıtalar var' ifadeleri yıllardır süregeliyor. Biz de öyle bir şey yok. Bireysel oylarla yolumuza devam ediyoruz. Başkalarına ait blok oylar var ise gelin bunları beraber halledelim. Birilerinin 'benim şu kadar oyum var' diyerek genel kurula el koyma durumunun olmadığını Beşiktaş'ın ispatlaması gerekiyor" ifadelerini kullandı."PROFESYONEL ARKADAŞLARIN BEŞİKTAŞ'A ZARAR VERMEMELERİ İÇİN BU GÖREVE TALİP OLDUM"Göreve geldiğinde kulüp personelini işten çıkaracağı haberlerinin doğru olmadığını vurgulayan Çebi "19 yıldır birileri görevi bırakıyor, aynı mantalitede olan birileri alıyor. Bizim dönemimizdeki başkanlıkta da böyle olduğunu hissetmiş bulunuyorum. Serdal Bey'in de bu düşüncenin devamı olduğunu düşünüyorum. Ben tam tersi olarak camianın karşısına geliyorum. Yeni bir kongre, yeni bir düzen, devrim için gelmeyi planlıyorum. Bunlarla mücadele etme istediği, hırsım var. Son 20 gündür, maalesef kendilerine göre aday tespit edip, destekleme kararları alıyorlar. Bu beni daha güçlü, hırslı hale getiriyor. Kimse Beşiktaş'ın maaşını alarak, kongrede birileri için çalışamaz. 7 sene emekçi insanlarla görev yaptım. İşten çıkartacağım söyleniyor. Ben oradayken neden çıkartmadım? Onların emeklerinin karşılığını yeteri kadar ve zamanında verememenin üzüntüsünü yaşadım. Profesyonel arkadaşların Beşiktaş'a zarar vermemeleri için bu göreve talip oldum" diye konuştu."PARALAR NEREDE İFADELERİNİ BEN ÇIKARMADIM"Son dönemlerde Fikret Orman'a 'Paralar nerede?' şeklinde yapılan tezahüratları kendisinin yaptırdığı iddialarını yalanlayan Ahmet Nur Çebi şöyle dedi: "Kararları başkan alır. Demiştir ki 'Ben başkanım, herkesten sorumluyum, benden habersiz kuş uçmaz'. Ama ikinci başkanın haberi olmadan kuşlar uçar. Son zamanlarda söylenen 'Paralar nerede?' ifadelerinin benim tarafımdan dizayn edildiği dedikodusu çıkarılıyor. Ben taraftarı seçiyorum. Onlarla her zaman ölçülü oldum. Hepsini hatırlıyorum ama hiçbirinin ismi ve telefonu bende yok.""BEŞİKTAŞ'A OLAN SEVGİM ADINA BU GÖREVE SAHİP OLDUM"Görevi süresince transfer komitesinde yer almadığını söyleyen Çebi, "Maalesef birçok şeyin icra kurulundan çıkmadığı gördüm. Her şey icra kurulundan geçmiş değildir. Ben başkanın bana verdiği görevleri Beşiktaş sevgimle icra etmişimdir. Benim 'Paralar nerede?' ile ilgim yok. Deniz Atalay, bana 'sorun' demiş. Arzu ediyorsa Deniz Atalay gelsin bana sorsun. Ben transfer komitesinde ya da Futbol A.Ş.'de görev almadım. Ben kulübün zor döneminde görev yaptım. Başkana da bana bu fırsatı verdiği için teşekkür ederim. Beşiktaş'a olan sevgim adına bu göreve sahip oldum" şeklinde konuştu."BEŞİKTAŞ, BİR DEĞERLER MANZUMESİDİR"Acı reçeteleri genel kurula aktaracağını belirten Çebi, "Ben 3 milyar borç takıp gitmişim, ben geldiğimde borç sıfırmış gibi. Beşiktaş'a saygısı olan, birilerini aşağılayıcı durumlardan kaçınmaya davet ediyorum herkesi. Burası bir şirket. İçinde her ne kadar yozlaştırılmaya başlayan bir kurum... Yapmamız gereken; manevi olarak yozlaşan değerleri tekrar bu kuruma getirmek benim birinci vazifem. Bu takım renginden dolayı şampiyon olmadı. Beşiktaş, bir değerler manzumesidir. Ben Beşiktaş'ın gelir-gider dengesini pozitife getirmek için göreve geleceğim. Acı reçeteleri genel kurula konuşacağım. Yalnız yürümek istemediğimi söyleyeceğim. Yanımda olacaklarsa destek olmalarını, olmayacaklarsa bana müsaade etmelerini rica ediyorum" ifadelerini kullandı."BEŞİKTAŞ'I HIRSLARIMIZLA YAKMAYACAĞIZ"Mevcut başkan Fikret Orman'a hakkını helal etmediğini söyleyen Çebi, şunları kaydetti: "Acı bir olay yaşadım dün. Ben hoca ile ekip değilmişim. Buna bana söyleyen 'ağabey' diyen kişi. 6.5 sene görev alan, hizmet etmiş bir ikinci başkana için söylenecek şey değil. Ama sürekli 'ben' diyen birinden bunu beklemek yanlıştı. Şampiyonluklarda olan emeklerimi, çalıştığım emeklerimi helal etmiyorum. Kendisine hayatında başarılar diliyorum. Ben kendi haklarımı helal etmiyorum, Allah yolunu açık etsin. Dernek ziyaretlerinde Serdal Adalı'nın hakkımda konuşmalarını duyuyorum. Ben olursam o, o olursa ben başkan demek durumunda kalacağız. Nasıl bir hırslı dünyadayız. Beşiktaş'ı hırslarımızla yakmayacağız. Yeşerteceğiz. Pembe vaatlerde bulunmayacağım. Yalan söylemeyeceğim. Şeffaf olacağım. Bir kuruşu için 1 ay düşünerek karar vereceğim. Bunları sizlerin vasıtasıyla ilan ediyorum.""ACI ÇEKECEKSEK HEP BİRLİKTE ÇEKECEĞİZ"Gelecek dönemin Beşiktaş camiası için kolay bir dönem olmayacağını belirten Çebi, "Kendime göre güçlü yönetim kuruyorum. Herkes kendine göre algılar içinde. Herkes biriyle bir şeyler geçirmiş. Ben 3 ay için bu yola çıkmazdım. 3 ay için gelip de gece-gündüz mücadele vermezdim. Görev sürem dolana kadar borçlar inmiş, faizler azalmış şekilde yönetmeyi hayal ediyorum. Altyapı ve scout projelerim var. Tatlı hayallerle oy istemiyorum. Acı çekeceksek hep birlikte çekeceğiz. Çelme takıp, kafamıza taş atacaklar... Birlikte yürümek zorundayız. Onların olmadığı yerde yürüyemeyiz" diye konuştu."BAŞARIDA PAY VERMESELER DE CAMİADAN BİR ŞEY SAKLAYAMAZLAR"Teknik direktör Abdullah Avcı'nın kötü hoca olmadığını belirten Çebi, şu ifadeleri kullandı: "Etik değerleri kaybetmeye başlamanın mahvımıza sebep olacağını görüyorum. Ekonomiyi hallederiz, kaybolmaya başlayan değerleri tutmak için gelmek istiyorum. Ekonomi düzelir. Yola çıkar az ya da çok kazanırsınız. Allah iyilerin yanında olmuştur. Kötülerin yanında olmaz. 3 yıllığına eve geri döndüm. Hiçbir detayla ilgilenemedim. 20 gündür mütalaalar yapıyorum. Abdullah Avcı'nın kötü hoca olduğuna inanmıyorum. Hoca ile devam etmek istiyorum. Hoca götüremeyeceğini gördüğü zaman kendisi gereğini yapar. Bunun olacağını sanmıyorum. Takım ve hoca çıkışta. Diğer kulüplerde olduğu gibi 30 milyonun altına imza at, sonra gönder yok. Bu kulüp Del Bosque'lerin maddi yükünün altında. O ödendi. Ben geldiğim zaman Quaresma'nın 7.5 milyon bonservisi ödenmemişti. Birilerini getirip mutlu olurken, acılarını biz çektik. Bu kulübe Bebe'ler, Alves'ler geldi. Mendes'in getirdiği oyuncular var. 326 milyon dolar, yüzde 8 faizi ile 65 faiz ödedi bu kulüp. O arada şampiyonluklar var. Stat bitti. Başarıda pay vermeseler de camiadan bir şey saklayamazlar."Ahmet Nur Çebi, başkanlığın ardından kulübü emin ellere teslim etmek istediğini söyleyerek, "Korkuyorum ama gidip mücadele edeceğim. Zor günde talip olduk. Pembe tablo çizemem. Zor günler için geldim. Zor günlerde Beşiktaş'ı 2.5 yıl taşıyıp emin ellere teslim etmeyi çok istiyorum" dedi."BEŞİKTAŞLILARIN, BEŞİKTAŞ İÇİNDE OLMASINI ÇOK İSTİYORUM"Borçların ödenmesiyle ilgili alternatifler olduğunu vurgulayan Çebi, "Bunlar genel kurulda alınacak kararlar. Bütün Beşiktaşlıların, Beşiktaş içinde olmasını çok istiyorum. Bu tür projeleri genel kurula getirmek istiyoruz. Genel kurul umarım bunlardan en iyisini seçer. Borçlarla ilgili alternatifler var. Bunları sunacağız. Ben genel kurulsuz yürümeyi düşünmüyorum. 'Beşiktaş'ı başkanı idare eder ancak yetkileri yönetimle paylaşır' diye tüzüğe bazı maddeler getirmeyi düşünüyorum. 'Oy çokluğuyla kararlar icra edilir' maddesi eklenir. Yönetim kurulu üyelerinin hiçe sayıldığı, direkt başkan ve CEO ile yönetilen bir düzenin Beşiktaş'a faydası olacağını düşünmüyorum. Ben ekip çalışmasını seven biriyim. Yola çıktığım arkadaşlarımla her şey paylaşacağım" diye konuştu."10 YILI DENETLETMEYİ DENETİM KURULUNDAN TALEP EDECEĞİM"Kulüpte denetimin önemine dikkat çeken Çebi, "Yetki olmayan konuda at gitsin, sandıktan oyu kap yürü git. Serdal Adalı ilgili 7 yılı denetleyeceğini söylüyor. Ben de kendisine bunu söylüyorum; 10 yıla çıkaralım. Hele oradan bir başlayalım. 10 yılı denetletmeyi denetim kurulundan talep edeceğim. Yönetim kurulunun seçimden sonra yönetme yetkisi vardır. Denetleme, denetleme kurulunundur. Ben kendilerine bütçe ayırabileceğimizi, destek verebileceğimizi, camiada bir istek olduğunu ileteceğim. Tüzüğe aykırı hareket etmek hadsizliktir. Ben kendimden eminim. Nerede ne yapmışım, görülmesini istiyorum. Ben söz veriyorum; 7+3 yılı denetlenmesi için denetleme kuruluna baskı yapacağım. Yapmıyorlarsa gereğini ben yapacağım" açıklamasında bulundu."BENİM İÇİM ÇOK DERTLİ"Çebi, sözlerinin devamında, "Adaletin olmadığı yerde huzur olmaz. Huzurun olmadığı yerde başarı beklenmez. Benimle ilgili yalan yanlış ifadelerde bulunan birisini başkan disiplin kuruluna vermemi istedi. Başkana hakaret eden kişinin ihracına karar verildi; bana iftira atan adamın suçu olmadığına karar verildi. Benim içim çok dertli" dedi."KIRGINIM, KÜSKÜNÜM"Geçmişle ilgili kırgın ve küskün olduğunu dile getiren Çebi, "Beşiktaş'ın ortalama futbol değerini ortaya koyacağız. Teknik ekibin kalmasını istediği, başarılı olduğunu gördüğümüz futbolcularla tekrardan görüşeceğiz. Şu andaki bütçe bile Beşiktaş'ın kaldırabileceği bir bütçe değil. Son 7 senede çektiklerim ve kulüpten ayrıldıktan sonra 1 yılda yaşadıklarım içimi yaktı. Ayrıldıktan sonra bir telefon, bayram mesajı bile gelmedi. Ben de bilmiyorum. Cevabını bulsam rahatlayacağım zaten. Etrafımdaki bazı arkadaşların olan davranışları olurken, sessiz kalan bir başkanla 7 sene ağabey-kardeş ilişkisi yaşadım. Kırgınım, küskünüm. Ama geri gelip Beşiktaş'a hizmet etmek istiyorum. Takdir camianın. 7 sene önce geldim, yokluk içinde" diye konuştu."HAKKIMI HELAL ETMİYORUM""Bu kulübü sanki ben bu hale getirdim" diyen Çebi, "Sanki geldiğimizde sıfır borç vardı. Kendisine değer verdiğim, saygı duyduğum, hizmet ettiğim arkadaşların yaptıklarına, yanlış yapanlara hakkımı helal etmiyorum" ifadelerini kullandı."TARAFTAR BİZİM GÖZ BEBEĞİMİZ"Taraftara da seslenen Çebi, "Taraftardan istediğim tek şey; başkan ve yöneticilere saygısız ifadeler kullanmayalım. Taraftar bizim göz bebeğimiz. Takımı motive edecek tezahüratlar yapsınlar. Yöneticilere ne kadar kızgın olurlarsa kendilerini frenlesinler. Beşiktaş'ı üzmesinler, terk etmesinler. Hitap tarzlarında, tezahüratlarda camiamıza yakışmayan şeyler yapmasınlar" mesajını verdi."DENİZ ATALAY 4-5 AY NEDEN SUSTU?"Açıklamasının son bölümünde Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Atalay'ı eleştiren Ahmet Nur Çebi, "Deniz Atalay 4-5 ay neden sustu da başkan istifa edince konuşuyor. Bana o zaman kimse bir şey sormadı. Ben görev yapmak için geldim. 7 sene önce de kulüp bu kadar sıkıntıdaydı. Ben kasaba, manava gidip tek tek konuştuğumuzu unutmuyorum. İstekli ve arzuluyum. İlk icraat yetki almak için genel kurula gideceğiz. Tüzükte değişiklikler istiyorum. UEFA ile ilgili gidip gitmemem... Sorunlarımız var, onları çözmeye çalışacağız" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

