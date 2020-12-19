Ahmet Nur Çebi: "Gidenler 3 kuruş vermemiş, kasada 1 kuruş bırakmamış" -6-

- Ahmet Nur Çebi: "Gidenler 3 kuruş vermemiş, kasada 1 kuruş bırakmamış"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi:

"Hiç kimse Beşiktaş'ın hocasına X diye hitap edemez"

"Beni ayakta tutan Beşiktaş camiasının gücü"

"Süreç doğru yönetilirse, bu borç bitecektir"

"Abdullah Avcı'yla görüşeceğiz, kendisine bir meblağ ödeyebiliriz"

İSTANBUL - Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, online olarak gerçekleşen Divan Kurulu Toplantısı'nda konuştu. Kendisinin kulübe para vermesiyle ilgili yapılan eleştirilere Çebi, "Gidenler 3 kuruş vermemiş, kasada da 1 kuruş bırakmamış. Vermeyeni değil, vereni eleştiriyorsunuz" cevabı verdi. Bir televizyon kanalında Sergen Yalçın'ın 'X hoca' diye belirtildiğini ifade eden Başkan Çebi, "Kimse Beşiktaş'ın hocasına X diye hitap edemez" dedi. Çebi ayrıca, sürecin doğru yönetilmesiyle borcun biteceğini de ifade etti.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, online olarak gerçekleşen Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Kendisine yazılı olarak verilen 61 soruyu yanıtlayan Çebi, bazı kişilerin verdiği sorularda art niyetinin olduğunu ifade etti. Pandemi sürecinde verdikleri mücadelenin takdir edilmesi gerektiğini ifade eden Çebi, "Şu anda 61 soru gelmiş. Muhalefette olan arkadaşlarımızın çok değerli soruları var. 2-3 tane de art niyetli soru var. Zaman birlik ve beraberlik zamanı. Art niyeti bırakıp seçim zamanı sandığa gittiğimizde, bunları ayırt edebilecek genel kurul olduğunu biliyoruz. Seçim zamanı söylediğimiz bindirilmiş kıtaların Beşiktaş'ta karar veremeyeceğini söylemiştik ve nitekim de bunu seçimde gördük. Değerli genel kurul üyeleri bunu gösterdiler. Mesut Urgancılar, aidatları başkaları tarafından yatırılmış olan üyelere mesaj yoluyla vurgulayacağımızı belirtti. Bu da bizim iyi niyetimizi gösteriyor. Para yatırmaya gelip 'Benim paramı başkası yatırmış, ben paramı kendim yatırmak istiyorum' diyen üyelerimiz var. İnsanların ailelerinin, çocuklarının, eşlerinin, yurt dışında bulunan yakınlarının aidatlarını yatırma isteğini biliyoruz. Dilekçeyle başvurulduğu zaman bunlar geçerli olacaktır. Çok mecbur durumda olanlar varsa, parayı yatırıp dilekçe yazsınlar, bununla ilgili sorun çıkacağını şahsen düşünmüyorum" diye konuştu.

"TFF bize zerre destek olmadı"

Türkiye Futbol Federasyonu'nun pandemi sürecinde kulüplere sağladığı hiçbir şey olmadığını söyleyen Çebi, "Bunu yüzlerine de söyledim. İhtiyacımız olan bu dönemde yanımızda olmaları gerekirdi, zerre kadar yanımızda olmadılar. UEFA ve FIFA nezdinde girişimlerde, UEFA ve FIFA'nın futbolcu tarafındaki tavrına karşılık da TFF'nin girişimleri olmadı, olduysa da çok zayıf kaldı. TFF'nin sendika gibi davranışından son derece rahatsızız. UEFA ve FIFA verdikleri kararlarda pandeminin mücbir sebep olmadığı yazıyor. Ama gelirlerde yüzde 15 kesinti yapacağız da diyorlar. Pandemi döneminde dükkan kapalı ama 2 ay ödeme yapmadığınız için futbolcu fesih hakkını kullanarak gidiyor. Bizde aldığı fiyatın 4'te 1'ine başka takıma gidiyor. Bir kere bunu sorsanıza futbolcuya. Bu kadar vurdumduymaz bir ortam içinde bize sahip çıkacak tek yer var, Beşiktaş camiası, taraftarı ve genel kurul üyeleri. Ayrıca aklına ihtiyaç duyduğumuz divan kurulu üyeleri. Bize saldıran kısım yüzde 3-5'lik bir dönem. Ama geri kalan yüzde 95'lik kesim yazmadığı için, bu kişilerin sesi çıkıyor. Artık Beşiktaş'ın başkalarının verdiği paralarda genel kurula gidenlerin seçtiği kişilerin olmayacağını vurguladım" dedi.

Kulüpler Birliği'nde de problemler olduğunu söyleyen Çebi, "Kulüpler Birliği, takımların sahada değil de birbirleriyle mücadele ettiği bir noktaya gelmiş. Umarım en kısa sürede birlik ve beraberliğin oluştuğu bir yapıyla yürürüz orada. Kulüpler Birliği dün bir açıklama yaptı, yayınca kuruluş bir açıklama yaptı, TFF bir açıklama yaptı. İçinde bulunulan durum nedeniyle kulüplerin fedakarlık yapması gerektiği belirtildi. Ama futbolculara fedakarlık yok, haksız yere aldıkları paralar tartışılırken, yayıncı kuruluş 'Pandemi var, indirim yapın' diyor. Ancak onların da yeteri kadar anlayışlı olmadığını görüyoruz. Bu tartışma kimseye yarar getirmez. Bunun bitmesini bekliyoruz ama onların da bizi aşan taleplerinden vazgeçmesini istiyoruz" açıklamasını yaptı.

"Süreç doğru yönetilirse borçlar bitecektir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşmede bankalara olan borçlarla ilgili konuştuğunu söyleyen Başkan Çebi, "Cumhurbaşkanımıza, bankalarla yapılan sözleşmelerin bizi zor durumda bıraktığını ilk izah edenlerden birisiyim. Dikkat ve hassasiyet göstermeyen yöneticilere ağır ceza verilmesi konusunda bir yasa olması gerektiğini söylemiştim. Cumhurbaşkanımız 'Bunu gözden geçirin. Spor yasasıyla bir daha tekrar etmesin' demişti. Böylece bir çalışma başladı. Yöneticilerin yapmış olduğu zayiatlardan mesul olması gerektiğini istiyoruz. Bankalar Konsorsiyumu ile yapılan sözleşmenin Beşiktaş'a nefes aldırmayacak seviyede olduğunu ifade ettim. Bunun değişmesiyle ilgili çalışmalar devam ediyor. Bugüne kadar içinde bulunduğumuz sözleşmenin verdiği aşırı yükü kendi imkanlarımızla aştık. Ancak bunun sürekli olamayacağını herkes kabul etmeli. Her yöneticinin ya da başkanın gücü bir yere kadar gidiyor. Güçlü başkan ve yönetim versin diyenler var. Ver demekle olmuyor. Beşiktaş düzene çıkana kadar birlik beraberlik içinde olmalıyız. Yapacağımız yeni sözleşmenin hayırlı olmasını diliyorum. Ama henüz bitmiş bir şey yok. İçinde bulunduğumuz sözleşme şartları o kadar vahim ki, daha iyi şartlarda yapacağımızdan emin olmanız gerekiyor. Bankalar da bazı konularda haklı. Tam olarak istediklerimizi yapamadık ama eskisinden çok daha iyi bir sözleşme olacak. İstediğimiz şartların hepsini alacağımızdan şüphem var. Ama bu süreç doğru yönetildiğinde bütün borçlar bitecektir" diyerek uzun vadede borçların eritilebileceğini ifade etti.

"Abdullah Avcı'ya bir meblağ ödeyebiliriz"

Kendisine yöneltilen 61 sorudan 4'ünün art niyetli olduğunu ifade eden Ahmet Nur Çebi, "Diğer 57 soru için de teşekkür ederim, bu soruların içinde yarısı bize muhalif olan isimlerden, hepsine teşekkür edemi. Abdullah Avcı'yla sözleşmemiz 3 yıllık ve yıllığı 12 milyon TL. Kendisiyle görüşeceğiz. Bir uzlaşı içinde olacağımızı ümit ediyorum. Kendisinden agresif bir tavır görmedik. Ancak Trabzonspor'da hocalık yaparken, Beşiktaş'tan maaş almak ne kadar doğru, bunu da soracağız. Hocamızın negatif tavırlı olacağını düşünmüyorum. Kendisine verdiği hizmetler nedeniyle de teşekkür ediyorum. Bir sürü futbolcu hak etmeden parasını alırken, hocaya da hak ettiği bir meblağ verebiliriz. Bunu da belirtmek istiyorum" dedi.

"Kimse Beşiktaş'ın hocasına 'X' diye hitap edemez"

Dün Kulüpler Birliği, yayıncı kuruluş ve TFF'nin açıklamalarına değinen Çebi, "Digitürk'ün son açıklamasında 'Karşılıklı anlaşarak' diye bir ifade var. Karşılıklı anlaşarak diye bir durum yok. İçinde bulunduğumuz zor durumda, kendimizin imkansızlıklarından faydalanmışlar gibi gösteriyorlar, buna da dikkat etmeleri gerekiyor. Dün bir yayında hocamızla ilgili 'X' ifadesi kullanılmış. Orada bu ifadeyi kullanan kişiyi kınıyorum. Yayıncı kuruluşu da bu hususta hata yapanlara dikkat etmesi gerektiğini söylüyorum. Hiç kimse Beşiktaş'ın hocasına X diye hitap edemez. Burası Beşiktaş, 200 tane beIN Sport eder. Kimse hocama X diye hitap edemez" dedi.

VAR'ı desteklediğini söyleyen Başkan Çebi, "Ben VAR'ı destekleyen bir yöneticiyim. Genç hakemlerin de desteklenmesi gerektiğini geçen sene söyleyen biriyim. Gençler hata yapsın, eskilerin hatalarına katlanmak yerine onların hatalarını tercih ederiz dedim. VAR bence faydalı. Seyrettiğiniz bir şeyi doğru kullanmak amacıyla yapıyorsanız, Türk futboluna adalet getirirsiniz. Hakemlerimizin hata bile yapmadığı yerde, VAR'ın çağırıp yanlış yaptığını görmekten dolayı 'Acaba burada ne oluyor' diye soruyoruz. Lütfen VAR'ın başındaki kişilerin, VAR'a katkı verecek şekilde yönetmesi gerekiyor. Maçı bile doğru yöneten hakeme hatalı karar verdiren VAR'a hayır diyoruz" diyerek sözlerini sürdürdü.

"Basketbolda süreklilik olmasını istiyoruz"

Basketbol takımında bütçeyi düşürdüklerini söyleyen Ahmet Nur Çebi, "Basketboldaki başarımız ortada. Biz bunu Beşiktaş'ın vizyonu olarak ortaya koyduk. 6 maç kaybederken, içimiz kan ağlarken bile sabrettik. Bu şekilde hareket eden basketbol yöneticilerine teşekkür ediyorum. Biz bu yolda devam edeceğiz. Oradaki başarının, başladığı günden itibaren, özellikle bazı menajerlerin adlarının konuşulması, vizyonumuzun gölgelenmesinden başka bir şey değildir. Bankalar Konsorsiyumu ile başarabilir ve yeni sözleşme yaparsak, amatörlere Futbol A.Ş.'den ödeme yapma engeli var şartlarda. Amatör sporlarımıza görevimiz başarılı hocalar getirmek ve onların sahada mücadele etmesini sağlamak. Onların başarılı olacağı sürece katlanmayı bilmemiz gerekiyor. Biz süreklilik olması arzusundayız. Çekilecek sıkıntılara hazır olunmasını rica ediyorum" dedi.

"Başarı yokken 'Çebi oradaydı', başarı varken 'Çebi yoktu' diyorlar"

Geçmişe dönük denetimle ilgili konuşan Çebi, "Denetim konusunda çok fazla söyleyecek bir şeyim yok. Genel sekreterimiz zaten söyledi. Lütfen biraz sabredin. Pandemi dönemi geldi ve ilgili firmanın çalışan arkadaşlarının sağlık sorunları söz konusu oldu. Geçmişte yapıldı ama gereği yerine getirilmedi deniliyor. Bunu da saygıyla karşılıyorum. Tarih ve zaman vermiyorum, belki yarın, belki yarından da yakın. Rapor çıktığı zaman gereğini yapacağız. Benim bu sürecin içinde olduğum söylenmekte. Doğrudur, varsa bir kusurumuz gereğini yaparız. Niyetimiz var olanı ortaya koymak ve Beşiktaş'ın uğradığı zararlar varsa, bunları tazmin etmektir. Bir ordu komutanı düşünün. Güneyde görev yapan ordu komutanı, kuzeydekinden sorumlu olamaz. Batıdaki komutan, güneydekinden sorumlu olamaz. Bunlardan sorumlu olan Genelkurmay Başkanı'dır. Ben, bana verilen görevi yerine getirdim. Demeç verirken 'O da buradaydı' diyecekler ama başarı geldiği zaman 'Burada değildi' demeyecekler. Eski başkan, Şenol Güneş konusunda demeç verirken 'Ahmet Nur Çebi, Şenol Güneş'le mesaide bulunmadı' diyecek ama zora gelince 'O da buradaydı' diyecek. Böyle bir durum yok. Bizim gayemiz kimseyi hırpalamak değil, Beşiktaş'ı hırpalayanlara hesap sormaktır. Hesap sorulacaksa bunu da camia olarak yapacağız ve burada da herkesin tavır davranışlarını göreceğiz" açıklamasını yaptı.

"Boyko, Aras niye alındı diye sordunuz mu?"

'Gökhan Töre neden alındı' diye sorulan soruyu yanıtlayan Başkan Çebi, "Sen Boyko niye alındı, Aras niye alındı sormadın bugüne kadar. Bu transferleri tek başımıza yapmadık. Sonuçta Gökhan Töre tercihinin yanlış olduğunu da düşünmüyorum. 2 haftadır sakatlığı olan bir futbolcumla alakalı sorulan soruda art niyetin devam ettiğini görüyorum. Aynı kişi 'Taşıma su ile değirmen dönmez. Ne gibi tasarruf tedbirleri aldınız, bunları göremedik' demiş. Taşıma suyla değirmen, taşıdığınız su kadar döner. Bağışta bulunan arkadaşlardan gelen gelirlerle kulübü ayakta tuttuk. Kulübe faydası olmayanlarla bunları konuşmanın anlamı yok. Emek verenlerin yaptıklarını küçümseyenler var, eski yöneticiler var 'Verme, niye veriyorsun' diyen. Bu nasıl hırstır, sana ne ya. Şu anda yaşadığımız kavganın alanlar-verenler kavgası olduğu net şekilde ortaya çıkmıştır. Ama gerçek Beşiktaşlılar kazanacak. Her gün aklı bu kulüpte olan binlerce insan var. Benim vardı da verdim bu kulübe, onlar olmadan destek verdiler. Benimkinin yanında onların verdikleri daha değerli" dedi.

Kulübün CEO'su Seçil Aygül'ün maaşının sorulması üzerine de konuşan Çebi, "Şu andaki CEO'nun aldığı maaşı soruyorlar. Eski CEO'nunkini de sorsanıza. Eski CEO'nun aldığının yarısından daha az alıyor" cevabını verdi.

"Her Beşiktaşlıyla yan yana yürüyeceğim"

Erdal Torunoğulları'nın geçerli mazeretleri olduğunu ve bu nedenle Futbol A.Ş.'deki görevinden ayrılacağını söyleyen Ahmet Nur Çebi, "Erdal Torunoğulları, geçen sene Futbol A.Ş.'de başkan olarak görev yapmasını istediğim bir arkadaşımdı ve bu görevini yerine getirdi. Ancak şimdi ayrılması gerekiyor. İyi niyetli bir şekilde görevine devam edemeyecek. Mazeretlerini açıklamak bana düşmez. Onların da Beşiktaş'ı yönetmeye, yetkili olmaya hakları var. Futbol A.Ş.'nin vergi borçları, Beşiktaş'ın vergilerinin 10'da 1'i bile değildir. Ben kulüp başkanıyım, kolayına kaçacak olsam, o tarafa giderdim. Görev alan kişilerin Beşiktaş'la bağı görülmemiştir denilmiş soruda. Bu isimlerin hepsi genel kurul üyesi. Bunu nasıl kanıtlamamız gerekiyor, doğduğunda Beşiktaş forması giydiği fotoğrafı mı istiyorsunuz? Beşiktaş çok eski ve büyük bir camia. 2 kişi küsmüş zamanında. Ben ikisine de elimi uzatıyorum, ikisinden birisi küsüyor. Ben ne yapacağım şimdi? Lütfen bu yaptıklarımdan dolayı ben yargılamayın. Sevmediğiniz her Beşiktaşlıyla yan yana yürüme mecburiyetim var çünkü onlar camianın önemli fertleri" dedi.

Kaleci alınmaması hakkındaki eleştirilere de cevap veren Başkan Çebi, "Kaybedilen maçlarda kaleci zafiyeti varmış, bundan sorumlu olup olmadığımı sormuş. Bu senin görüşün. Futbol uzmanı mısın? Genç oyunculara öncelik verip yetiştireceğiz dedik, söylemimizin de arkasında duruyoruz. Hocamız da bu konuda açıklamasını yaptı. Kaybedilen maçların sorumluluğunu bana yükleyin ama genç çocuklara yüklemeyin. Yarın bu kaleciler muazzam olunca, takdir edecek misin?" dedi.

"Ben hocanın işine karışmam"

'2 sene önce Dünya Kupası'nda final oynamış oyuncuyu, teknik kadroya baskı yaparak oynatmadığınız doğru mu?' diyerek Vida'nın oynatılmaması hakkında soru soran bir üyeye yanıt veren Çebi, "Teknik kadroyla zerre kadar temas halinde değilim bu konularda. Futbol otoritesi gibi davranan birisi değilim. Hiçbir zaman yapmadım bunu ve bundan sonra da yapmayacağım. Bir insanın, daha iyi bilen birine akıl vermesi kadar mantık dışı bir şey olamaz. Benim burada futbolcularımı eleştirmemi beklemeyin. Parasını isteyene garezim yok, hakkıdır ama onlara bu sözleşmelerle hak etmediğini verenlerle hesabım var. Bu futbolcuyla 7 kez oturdum görüştüm. 'Pandemi döneminde yabancı sayısını artırın, kenarda oturan futbolcular var, faydalanmak istiyorum' diye TFF'ye söyledim. Eski sözleşmelerle ilgili beni eleştirme hakkınız yok, doğru değil" dedi.

Ghezzal ve Rosier'in geç alınmasıyla ilgili eleştiriyi de yanıtlayan Ahmet Nur Çebi, "Ghezzal ve Rosier'i neden daha evvel almamışım. Bu oyuncular iyi futbolcular ama kulüpleri ısrar etmemize rağmen son güne kadar bize vermediler. Ben bu çocuklara güvendiğim için son güne kadar sabretmek zorundaydım. Geç oldu, kayıplarımız oldu ama temiz oldu. Bu arkadaşların geç gelmesinde ne gibi bir menfaatim olabilirdi ki. Ben zaten parasını sezonluk veriyorum. Son gün kulüpleri alabilirsiniz dediler. Bunun sebebi ben değilim" açıklamasında bulundu.

"Ruiz'i biz göndermedik, kendisi gitti"

Kartal Yuvası mağazalarının ağır borç yükü altında olduğunu söyleyen Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Kartal Yuvası çok ağır borç yükü altında. Bazı tedarikçiler parasını 24 saatte almışlar, bazıları parasını 2 yıldır alamıyor. İçinde bulunduğumuz sıkıntının nedeni bu. Planlama hatası yaptığımız söyleniyor. Planlama yapamıyoruz ki. Geldiğimiz günde transfer limitlerinin gündeme geldiği ortamda, kalkıp da bütün bu limitleri dolduracak tarzda bir uygulama yapılmışsa, bizden neyin planlamasını bekliyorlar. Ben 'X' futbolcuya tazminat ödeyerek gönderiyorum, yerine aldığım Y futbolcusunun maliyeti, gidenden daha ucuza geliyor. 1,5 milyon alanı 700 bine yollamışız, yerine 700'e adam almışız. Ruiz'i biz göndermedik, kendisi gitti ve gitmeye hazırdı. Biz git demedik. Dükkan kapalı, pandemi var, izah ediyoruz ama ben anlamam diyerek gidiyor. Beşiktaş'a ihanet eden bir futbolcu üzerinden başkana hakaret ediliyor. Ben ayakta kalacaksam, camianın gücüyle ayakta kalacağım. Borçlar net şekilde açıklandı. Daha da artması muhtemel rakamı ekleyerek ifade ettik. Bu konuda da haklı çıktık ve hepsi başımıza geldi" dedi.

"3 kuruş vermeyip, kasada 1 kuruş bırakmayanlara hesap sorsanıza"

Geçtiğimiz aylarda kendisinin kulübe verdiği parayla ilgili olarak 'Çebi algı yaptı' eleştirisine kızan Ahmet Nur Çebi, "Çebi 100 milyon verip, 150 milyon verildi algısı yapmıştır denilmiş. Bu ifadeler benim ifadem değildir. Ben maddi olarak anılmak istemiyorum. Ben algı oluşturmaya çalışsam, 'Benim Beşiktaş'la para ilişkim özeldir' demem, çıkar konuşurdum. Bu kulübe 3 kuruş vermeyip, kasada 1 kuruş bırakmayana hesap sorulmuyor, verene hesap soruluyor" dedi.

Stadın önünde bulunan ve Ahmet Nur Çebi'nin babası Kaptan Çebi tarafından yaptırılan Kartal heykeliyle ilgili de konuşan Çebi, heykelin küçük olduğu eleştirisine ise, "Stat önündeki kartal heykelini yapan, bunu yüreğinden koymuştur. Bunu babam yaptırdı. 85 yaşında elleriyle yapıp koydu buraya. Herkes burada durup fotoğraf çektiriyor. Bunu yazan arkadaş daha büyüğünü yapıp getirirse, diğerinin yanına koyarız. Stadı engelleyecek bir heykel dikmek benim estetik anlayışıma uygun değil" cevabını verdi.

"Fulya davasını gündeme getirenleri çağırıyoruz ama gelmiyorlar"

Fulya davasıyla ilgili açıklamayı daha önce yaptıklarını söyleyen Ahmet Nur Çebi, "Avukatımız Fulya davasını açıkladı. Bunu gündeme getiren arkadaşı kulübe davet ettim ama gelmediler. Kendilerine durumu anlatmakla ilgili şans tanımamıza fırsat vermiyorlar. Önümüzdeki hafta istediği saatte gelsinler, durumu izah edelim. Eğer burada Beşiktaş'a zarar veren bir tavır varsa, teşekkür edip kendisine sarılalım. Yüzde 68'e 32 yazan bir sözleşme var. Arka sayfasında dağıtımın nasıl yapıldığı net şekilde yazılmış. Ama burada yanlış ifade edilip genel kurul yanıltılmış. Bununla ilgili tahkime gittik. Tahkim dedi ki, buralarda hakkınız var alın, buralarda hakkınız yok verin. Alacaklarımızı aldık, vereceklerimizi verdik. Mahkeme diyor ki, bir sözleşme var ve buna bakarım. Beşiktaş'ı temsil eden taraf, bunları imza altına almış ve anlaşma bitmiş diyor. Müteahhit de gerekeni yerine getirmiştir diyor. Genel kurul burada yanıltılmışsa, oradaki ifade tartışılmalı. 48'e 52 verilmiş. Ama yapılan sözleşmeyi değiştirmeye gücüm yok. Hakkımız tahkime gitmekti ve bu da sonuçlandı" diye konuştu.

"1 Liralık yere 3 Lira ödemeyeceğiz"

Beşiktaş'ın küçülmeye gitmediğini ifade eden Ahmet Nur Çebi, "Beşiktaş'ın giderlerini kısmak, küçülmek anlamına gelmiyor. Biz 1 Lira ödenmesi gereken yere 3 Lira ödenmesine engel olmaya çalışıyoruz. Gereken kaliteye dikkat ediyoruz. Beşiktaş'ın borçlarını ödeyebilmesi için hassasiyet gösteren yönetimlerle yolumuza devam edeceğiz. Bizim gelirlerimizi artırmamız lazım ama pandemi engel oldu. Bununla ilgili Adnan Dalgakıran, gelir getirici faaliyetlerimizle ilgili yola hızla devam edecektir. Bu nedenle iletişimdeki sorumluluğu Erol Kaynar aldı. Ev konusu var, stat içi faaliyetler artırılacak. Tiyatro, moda, sanat faaliyetlerinden gelir sağlayacağız. Teknolojiden gelir sağlamaya çalışacağız. Bankalarla ilgili yapılandırma inşallah şubat, mart ayına kalmadan tamamlanır. Bu konuda CEO'muz Seçil beye teşekkür ediyoruz. Kendisinin başarılarından diğer kulüpler de faydalanıyorlar" dedi.

Son olarak üyelere seslenen Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Bütün Beşiktaşlılardan pandemi nedeniyle bize hoşgörü gösterilmesini rica ediyorum. Mali genel kurulumuzu yapamadık. Böyle giderse 2 genel kurulu bir arada yapmak durumunda kalabiliriz" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BOZHAN MEMİŞ