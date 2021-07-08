Ahmet Nur Çebi: Ghezzal konusunda kulüp tarafını daha çözemedik
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Ahmet Nur Çebi: Ghezzal konusunda kulüp tarafını daha çözemedik

Ahmet Nur Çebi: Ghezzal konusunda kulüp tarafını daha çözemedik
Demirören Haber Ajansı / Ali Danaş - Haberler | Spor

Beşiktaş'ın kadrosunda tutmak istediği Ghezzal için başkan Ahmet Nur Çebi'den açıklama geldi.

Beşiktaş'ın kadrosunda tutmak istediği Ghezzal için başkan Ahmet Nur Çebi'den açıklama geldi.

Gün içinde Ghezzal'ın menajeriyle bir araya gelen Çebi, Kulüpler Birliği Toplantısı sonrası yaptığı kısa açıklamada "Ghezzal için menajeriyle görüşmelerimiz devam ediyor. Kendisiyle ilgili görüşmelerimiz olumlu gidiyor ama henüz kulübüyle olan durumu daha çözemedik. Görüşmelerimiz devam edecek" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Danaş

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