Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe Beko'yu yenen Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nı tebrik etti
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Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe Beko'yu yenen Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nı tebrik etti

17.01.2021 17:31 | Son Güncelleme: 17.01.2021 17:34
Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe Beko'yu yenen Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nı tebrik etti

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, ING Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasındaki derbi mücadelesinde Fenerbahçe Beko'yu deplasmanda 92-83 yenen Beşiktaşlı oyuncuları ve teknik ekibi tebrik etti.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, ING Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasındaki derbi mücadelesinde Fenerbahçe Beko'yu deplasmanda 92-83 yenen Beşiktaşlı oyuncuları ve teknik ekibi tebrik etti.

Siyah-beyazlı ekibin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, maçı tribünden takip eden Çebi, karşılaşma sonrası başantrenör Ahmet Kandemir, teknik ekip ve sporcuları kutladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

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