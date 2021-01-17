Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe Beko'yu yenen Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nı tebrik etti

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, ING Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasındaki derbi mücadelesinde Fenerbahçe Beko'yu deplasmanda 92-83 yenen Beşiktaşlı oyuncuları ve teknik ekibi tebrik etti.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, ING Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasındaki derbi mücadelesinde Fenerbahçe Beko'yu deplasmanda 92-83 yenen Beşiktaşlı oyuncuları ve teknik ekibi tebrik etti.

Siyah-beyazlı ekibin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, maçı tribünden takip eden Çebi, karşılaşma sonrası başantrenör Ahmet Kandemir, teknik ekip ve sporcuları kutladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük