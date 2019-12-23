23.12.2019 14:20 | Son Güncelleme: 23.12.2019 14:20

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: "Dün akşamı asla unutmayacağız!. Haftalardır süren skandal kararlar, dün gece Fenerbahçe maçında adeta rezilliğe dönüştü. Hiçbir zaman ayrıcalık istemedik, adalet istedik. VAR protokolünün değişmesini istiyoruz. VAR kayıtları açıklanmalı. Neyi gizliyorsunuz? "

(İHA)

Kaynak: İHA