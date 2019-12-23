Ahmet Nur Çebi: "Dün akşamı asla unutmayacağız!"
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Ahmet Nur Çebi: "Dün akşamı asla unutmayacağız!"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: "Dün akşamı asla unutmayacağız!. Haftalardır süren skandal kararlar, dün gece Fenerbahçe maçında adeta rezilliğe dönüştü.

23.12.2019 14:20 | Son Güncelleme: 23.12.2019 14:20
Ahmet Nur Çebi:

Başkanı : "Dün akşamı asla unutmayacağız!. Haftalardır süren skandal kararlar, dün gece maçında adeta rezilliğe dönüştü. Hiçbir zaman ayrıcalık istemedik, adalet istedik. VAR protokolünün değişmesini istiyoruz. VAR kayıtları açıklanmalı. Neyi gizliyorsunuz? "

(İHA)

Kaynak: İHA
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