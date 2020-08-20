HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Ahmet Nur Çebi: "Dışişleri Bakanımız ve bakanlık yetkilileri her konuyla yakından ilgileniyor"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, basın toplantısında soruları yanıtladı.

Ahmet Nur Çebi:
20.08.2020 16:42 | Son Güncelleme: 20.08.2020 16:45

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, basın toplantısında soruları yanıtladı. PAOK maçı öncesinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve bakanlık yetkililerinin her konuyla ilgilendiğini söyleyen Çebi, Mensah transferi sonrasında Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'na söylenen sözlerle ilgili olarak da "Galatasaray taraftarı Berna Hanım'la değil, kendi yöneticileriyle hesaplaşsın" dedi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, HelpSteps ile gerçekleştirilen lansmanın ardından soruları yanıtladı. PAOK maçıyla ilgili olarak konuşarak sözlerine başlayan Çebi, "Bu tur tek maç. PAOK ile deplasmanda oynayacağız. Yunanistan'la aramızda sorunlar olduğu söyleniyor. Oradan gelen mesajlar aktarılıyor. Ne olursa olsun, futbolda siyasetin dışında kalmaya hassasiyet gösteriyoruz. Biz spor için varız, kardeşlik için varız. Efendiliğimizden taviz vermeyiz, cesaretimizi de kimse sınamasın. Her şartta topumuzu oynarız. PAOK takımı da siyah-beyaz ve kartal amblemi var. Ümit ediyorum ki misafirperverlik göstereceklerdir. Yazılanların afaki olduğunu düşünüyorum. Dışişleri Bakanlığı'nın bütün yetkilileri, bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu ve yardımcıları her gün bizimle iletişim halinde, aldıkları kararlar doğrultusunda gerekeni yapıyorlar. Hepsine teşekkür ediyorum. Türkiye Futbol Federasyonu da konunun içinde. Bu maçı sağlıklı şekilde oynamamız açısından herkes elinden geleni yapıyor. PAOK takımı yetkililerine de güveniyorum. Hak eden kazansın" diye konuştu.

"Turgay Ciner'in kapısını çalarız"

Transfer konusunda ismi geçenlerden birisinin de Koita olduğunu ifade eden Ahmet Nur Çebi, "Transfer konusunda her şey olabilir. Koita'nın adı geçiyor. Turgay Ciner, Beşiktaş Ailesi'nin bir üyesidir. Fenerbahçe ve Galatasaray'a verdiği topçu var mı, yok mu ben buna bakmadım şimdiye kadar. Teknik heyetimizle görüşeceğiz ve eğer böyle bir talep varsa, Turgay Bey'in kapısını çalarız. Ama o da bir kurumun sahibi ve onu da sıkıntıya sokmak istemiyoruz. Sonuçta futbol bu" dedi.

PAOK maçının hakeminin Yunanistan Ligi'nde görev yapmasıyla ilgili soruyu da yanıtlayan Çebi, "Beşiktaş'ın haklarını koruyoruz. Ama bunları açık seçik şekilde belirtmek olmuyor. Yeter ki camiamız bize güvensin. Bazı şeyleri duymamış olmanız, kibarlıktan kaynaklanıyor" ifadelerini kullandı.

"Galatasaray taraftarı kendi yöneticileriyle hesaplaşsın"

Mensah transferinin ardından Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'na yönelik sosyal medyada yazılanlarla ilgili de konuşan Ahmet Nur Çebi, "Mensah transferinin perde arkası çok uzun hikaye. Berna hanımla çok daha evvelden yaptığımız bir görüşme vardı. 'Eğer böyle bir durum olursa öncelik sizindir' diyen bir Anadolu hanımefendisiyle böyle bir görüşmemiz oldu. Berna Hanım bizim için çok kıymetli bir isim. Kendisinin ve ailesinin hakkında sosyal medyada bu tip şeyler yazılmasını doğru bulmuyorum. Galatasaray taraftarına şunu söylemek istiyorum, Berna hanımın transferde bir durumu söz konusu değildir. Transfer bir yönetici işidir. Kendilerinden rica ediyorum. Bir hanımefendi ve bir kız çocuğu var. Galatasaray taraftarına yakışan da bu doğrultuda hareket etmektir. Hesaplaşma yapacaklarsa, kendi yöneticileriyle bunu yapabilirler" açıklamasında bulundu. Takımdaki isimlerle maaş indirimi konusunda görüşmelerinin sürdüğünü de söyleyen Çebi, "Huyum kurusun pazarlığı seviyorum. Futbolcuya yüksek ücret vermek çok kolaydır, pazarlık 5 dakika sürüyor ve poz veriyorsunuz. Ama ödeme yapamadığınız zaman durum değişiyor. Vermek çok kolay. Profesyonel futbolcularımızdan bazıları henüz taviz vermiyorlar ama ben kulübümüz adına ısrarla pazarlığa devam edeceğim" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Eşi ve arkadaşını öldüren zanlı, 7 ay sonra saklandığı evde yakalandı 3. Sayfa
Eşi ve arkadaşını öldüren zanlı, 7 ay sonra saklandığı evde yakalandı
'Yataklara düşmekten korkuyorum' yazılı not bırakıp kendini sulama havuzuna attı 3. Sayfa
"Yataklara düşmekten korkuyorum" yazılı not bırakıp kendini sulama havuzuna attı
Ünlü şarkıcı Deniz Seki, sevgilisiyle şakalaşırken görüntülendi Cinsellik
Ünlü şarkıcı Deniz Seki, sevgilisiyle şakalaşırken görüntülendi
Çöpte bulduğu 110 bin lirayı polise teslim eden temizlik işçisinin borcunu ünlü isimler ödeyecek Magazin
Çöpte bulduğu 110 bin lirayı polise teslim eden temizlik işçisinin borcunu ünlü isimler ödeyecek
Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar hızla devam ediyor Ekonomi
Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar hızla devam ediyor
3 yaşındaki kızın çaresizliği! İki babası da kayıp olduğu için ortada kaldı Güncel
3 yaşındaki kızın çaresizliği! İki babası da kayıp olduğu için ortada kaldı
2 polisin açığa alındığı olayda genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sigara içtiğim için maske takmadım
2 polisin açığa alındığı olayda genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sigara içtiğim için maske takmadım
Xiaomi ve Oppo'dan sonra bir Çinli telefon üreticisi daha Türkiye'ye geliyor
Xiaomi ve Oppo'dan sonra bir Çinli telefon üreticisi daha Türkiye'ye geliyor
Belediyenin Zoom toplantısında kamerayı açık unutup cinsel ilişkiye girdiler
Belediyenin Zoom toplantısında kamerayı açık unutup cinsel ilişkiye girdiler
26 ili kapsayan anket! Vatandaşlara soruldu: Bugün seçim olsa Erdoğan'a oy verir misiniz?
26 ili kapsayan anket! Vatandaşlara soruldu: Bugün seçim olsa Erdoğan'a oy verir misiniz?
Vücudunun büyük kısmı yanan 11 yaşındaki kız çocuğu kimse yanına oturmadığı için yardım istiyor
Vücudunun büyük kısmı yanan 11 yaşındaki kız çocuğu kimse yanına oturmadığı için yardım istiyor
Gelecek Partisi'nde toplu istifa! Ankara teşkilatı tamamen dağıldı
Gelecek Partisi'nde toplu istifa! Ankara teşkilatı tamamen dağıldı
Külahta çiğ köfte satılmasına kızan dondurmacı, lavaşta dondurma satmaya başladı
Külahta çiğ köfte satılmasına kızan dondurmacı, lavaşta dondurma satmaya başladı
Vuhan'daki tepki çeken havuz partisiyle ilgili Çin'den ilk yorum: Salgınla mücadelede stratejik bir zafer
Vuhan'daki tepki çeken havuz partisiyle ilgili Çin'den ilk yorum: Salgınla mücadelede stratejik bir zafer
Fransa Kralı 16'ncı Louis'in kardeşine ait 4 sandalye 1 milyon pounda satıldı
Fransa Kralı 16'ncı Louis'in kardeşine ait 4 sandalye 1 milyon pounda satıldı
Çalınan bisikletinin internette satışta olduğunu gördü, satın almaya polisle gitti
Çalınan bisikletinin internette satışta olduğunu gördü, satın almaya polisle gitti
Özgecan ve Münevver gibi olmak istemiyor! Saplantılı aşığın 7 yıldır yaşattıkları sosyal medyayı ayağa kaldırdı
Özgecan ve Münevver gibi olmak istemiyor! Saplantılı aşığın 7 yıldır yaşattıkları sosyal medyayı ayağa kaldırdı
İzmir'de vücudundan cam kesileri olan kadın ölü bulundu
İzmir'de vücudundan cam kesileri olan kadın ölü bulundu
Konut fiyatlarının en çok değerlendiği iller Antalya, Şanlıurfa ve Gaziantep oldu
Konut fiyatlarının en çok değerlendiği iller Antalya, Şanlıurfa ve Gaziantep oldu
Sandalye ile darbedilen talihsiz güvenlik, 7 günlük yaşam savaşını kaybetti
Sandalye ile darbedilen talihsiz güvenlik, 7 günlük yaşam savaşını kaybetti
Tatile çıkan Tuğba Ekinci, küçük beden bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti
Tatile çıkan Tuğba Ekinci, küçük beden bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti
Adı Cumhurbaşkanı adaylığı için geçen Abdullah Gül bıyıklarını kesti! İşte yeni imajı
Adı Cumhurbaşkanı adaylığı için geçen Abdullah Gül bıyıklarını kesti! İşte yeni imajı
Son dakika: Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu
Son dakika: Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu
Son dakika: Merkez Bankası zorunlu karşılık oranlarını artırdı: Piyasadan 17 milyar TL ve 8,5 milyar dolar çekilecek
Son dakika: Merkez Bankası zorunlu karşılık oranlarını artırdı: Piyasadan 17 milyar TL ve 8,5 milyar dolar çekilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İBB Başkanı İmamoğlu'nu eleştirdi: İstanbul çöp dağlarıyla adeta bir rezillik
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İBB Başkanı İmamoğlu'nu eleştirdi: İstanbul çöp dağlarıyla adeta bir rezillik
Evinin bahçesinde duş alan sosyetik güzel, hayranlarının ağzını açık bıraktı
Evinin bahçesinde duş alan sosyetik güzel, hayranlarının ağzını açık bıraktı
Sevgilisiyle görüntülenen Merve Boluğur, göğüs dekolteli spor kıyafetiyle dikkat çekti
Sevgilisiyle görüntülenen Merve Boluğur, göğüs dekolteli spor kıyafetiyle dikkat çekti
Gelin ve damat dahil 100 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Gelin ve damat dahil 100 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
YouTuber Enes Batur, yeni sevgilisiyle yakalandı
YouTuber Enes Batur, yeni sevgilisiyle yakalandı
Akıncı TİHA'nın ikinci prototipi, ikinci testi de başarıyla geçti
Akıncı TİHA'nın ikinci prototipi, ikinci testi de başarıyla geçti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Angela Merkel Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Cem Yılmaz Nihat Doğan İrem Derici
Spor Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Emre Belözoğlu Oğulcan Çağlayan
Daha Fazla Cuma Antalya Futbolcu Yunanistan
Şu an buradasınız: Ahmet Nur Çebi: "Dışişleri Bakanımız ve bakanlık yetkilileri her konuyla yakından ilgileniyor" - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.8.2020 16:46:46. #1.14#
title