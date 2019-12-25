Haberler » Spor » Ahmet Nur Çebi: Derbiyle ilgili konular kendiliğinden yürüyor - Spor

Ahmet Nur Çebi: Derbiyle ilgili konular kendiliğinden yürüyor

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

25.12.2019 15:55 | Son Güncelleme: 25.12.2019 15:55
Ahmet Nur Çebi: Derbiyle ilgili konular kendiliğinden yürüyor

Başkanı , Kulüpler Birliği toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Çebi, Fenerbahçe-Beşiktaş arasında oynanan darbi maçta düdük çalan Cüneyt Çakır ile VAR'da görev yapan 'a bu hafta sonunda oynanacak olan karşılaşmalarda görev verilmemesi hakkında yorum yapmaktan kaçındı. 

Kulüpler Birliği'nde bugünün gündeminin farklı olduğunu dile getiren Ahmet Nur Çebi, "Derbiyle ilgili konular kendiliğinden yürüyor. Buradan takip edin" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları-Aracına binmesi

 


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler