Ahmet Nur Çebi, Denizli Beşiktaşlılar Derneğinin davetine katıldı Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Denizli Beşiktaşlılar Derneğinin davetine katıldı.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Denizli Beşiktaşlılar Derneğinin davetine katıldı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Denizli Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Bora Sever'in ev sahipliğinde düzenlenen akşam yemeğinde; Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli Valisi Ali Fuat Atik ve Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin de yer aldı.

Ahmet Nur Çebi, Zolan ve Atik ile sohbet ederken, Çetin'e de yarınki karşılaşmanın dostluk içinde geçmesi temennisinde bulundu.

Kaynak: AA