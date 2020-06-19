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Ahmet Nur Çebi, Denizli Beşiktaşlılar Derneğinin davetine katıldı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Denizli Beşiktaşlılar Derneğinin davetine katıldı.

Ahmet Nur Çebi, Denizli Beşiktaşlılar Derneğinin davetine katıldı
19.06.2020 23:33 | Son Güncelleme: 19.06.2020 23:36

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Denizli Beşiktaşlılar Derneğinin davetine katıldı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Denizli Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Bora Sever'in ev sahipliğinde düzenlenen akşam yemeğinde; Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli Valisi Ali Fuat Atik ve Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin de yer aldı.

Ahmet Nur Çebi, Zolan ve Atik ile sohbet ederken, Çetin'e de yarınki karşılaşmanın dostluk içinde geçmesi temennisinde bulundu.

Kaynak: AA

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