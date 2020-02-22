Haberler » Spor » Ahmet Nur Çebi'den takıma moral ziyareti - Spor

Ahmet Nur Çebi'den takıma moral ziyareti

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor öncesinde tesislere giderek teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldi.

22.02.2020 15:43 | Son Güncelleme: 22.02.2020 15:43
Ahmet Nur Çebi'den takıma moral ziyareti

Başkanı , Trabzonspor öncesinde tesislere giderek teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldi.


Süper Lig'in 23. haftasında evinde Trabzonspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın, teknik ekip ve futbolcularla bir araya geldi. Çebi, sıcak bir ortamda geçen buluşmada siyah-beyazlılara bu akşam oynayacakları Trabzonspor maçında başarılar diledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler