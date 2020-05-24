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Ahmet Nur Çebi'den Ramazan Bayramı mesajı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ahmet Nur Çebi'den Ramazan Bayramı mesajı
24.05.2020 14:31 | Son Güncelleme: 24.05.2020 14:31

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Çebi, siyah-beyazlıların resmi internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Ailemiz, dostlarımız ve komşularımız ile olan bağımızı güçlendirdiğimiz bayramlar; inançların, örf ve adetlerin uygulanıp sergilendiği özel günlerdir." ifadelerini kullandı.

Bayramların ülkenin birlik ve beraberliği için önemine değinen Çebi, şunları kaydetti:

"Milli ve dini duyguların ön plana çıktığı, insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının daha da güçlendiği bayramlar, ülkemizin birlik ve beraberliği için son derece önemlidir. Hep birlikte, sağlık, sevgi ve huzur dolu nice bayramlar geçirmek dileğiyle, tüm camiamızın ve halkımızın Ramazan Bayramını kutluyorum."

Kaynak: AA

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