Ahmet Nur Çebi'den Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na teşekkür Açıklaması
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Ahmet Nur Çebi'den Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na teşekkür Açıklaması

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Yunanistan'ın PAOK takımı ile 25 Ağustos Salı günü oynayacakları maça ilişkin yardımlarından dolayı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na teşekkür etti.

Ahmet Nur Çebi'den Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na teşekkür Açıklaması
20.08.2020 17:07 | Son Güncelleme: 20.08.2020 18:04

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Yunanistan'ın PAOK takımı ile 25 Ağustos Salı günü oynayacakları maça ilişkin yardımlarından dolayı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na teşekkür etti.

Vodafone Park'ta Help Steps uygulamasının tanıtımında konuşan Çebi, "PAOK maçı bizim için çok önemli. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak için bu turu geçmemiz gerekiyor. Bu tur tek maç ve kurada PAOK deplasmanı tecelli etti. Hayırlısı olsun. Yunanistan ile aramızda sorun olduğu söyleniyor. Oradan gelen mesajlar aktarılıyor. Biz futbolda siyasetin dışında kalmaya hassasiyet gösteriyoruz. Biz spor ve kardeşlik için varız. Efendiliğimizden taviz vermeyeceğimiz gibi cesaretimizi kimse sınamasın. Beşiktaşlılar hem efendi hem cesurdur. Ancak, PAOK takımı da siyah-beyaz, komşu ülkenin takımı, renkdaşız, onlarda da kartal amblemi var. Ümit ediyorum ki misafirperverlik gösterilecektir. Konuşulan şeylerin afaki olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığının kendileriyle sürekli temas halinde olduğunu kaydeden Çebi, "Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu ve yardımcıları, yetkilileri her gün bizimle iletişim halinde. Yardımlarını, tavsiyelerini ilettikleri gibi ne yapabileceklerini söylüyorlar. Canı gönülden bakanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum. Türkiye Futbol Federasyonu da konunun içinde. Dışişleri Bakanlığı maçın sağlıklı oynamamız açısından, maçın selameti açısından ellerinden geleni yapıyorlar. Orada oynamamız gerekiyorsa gideceğiz. Belki başka bir yere alınabilir ama bunların kararını biz vermeyeceğiz. Biz sadece maça konsantre olacağız. Gerisini devletimizin ve federasyonunu yapacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Karşılamanın hakemi Daniele Doveri'nin daha önce Yunanistan'da maç yönetmiş olması ile ilgili UEFA ile temas halinde olduklarını da aktaran Çebi, "UEFA hakem heyetiyle görüşmeyi düşünüyoruz. Beşiktaş'ın haklarını savunuyoruz. Bunları nezaket kuralları içinde kamuoyuyla paylaşmadan yürütüyoruz. Camiamız bu konuda bize güvensin. Bazı şeyleri duymamış olmanız karşı camialara gösterdiğimiz saygıdan kaynaklanıyor." dedi.

"Galatasaray taraftarı kendi yöneticileriyle hesabı görmelidir"

Bernard Mensah'ın transferinin perde arkasını anlatan Çebi, Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'na sosyal medyadan yapılan saldırıları eleştirerek, "Transferin perde arkası uzun hikaye. Berna Hanımla Erdal Torunoğulları'nın yaptığı görüşmede 'Böyle bir karar verirsek öncelik sizindir' dediği için Anadolu hanımefendisiyle el sıkışarak hallettik. Anadolu'da bir söylem vardır, kızı binlerce kişi ister bir kişiye varır. Böyle sonuçlanmıştır. Berna Hanım çok kıymetli biri. Sosyal medyada ailesinin tacize uğramasını doğru bulmuyorum. Galatasaray taraftarı kendi yöneticileriyle hesabı görmelidir. Hanımefendinin taksiratı yoktur. Berha Hanım yapması gerekeni yapmıştır. Transferi yapabilen yönetici başarılı olmuştur. Yapamayan başarısız olmuştur. Ortada bir hanımefendi ve kız çocuğu var. Doğru bir şekilde hareket etmekte fayda var. Böyle bir hanımefendiye saygılı olmak gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Çebi, Kasımpaşa'dan Koita ile ilgilenip ilgilenmedikleri şeklindeki bir soru üzerine "Transfer konusunda konuşmuyorum. Transfer imza atıldıktan sonra konuşulan şeylerdir. Koita'nın adı geçiyor. Turgay Ciner divan kurulu üyemizdir, ailemizin bir parçasıdır. Kasımpaşa'nın da sahibidir. Kendimizle ilgili talebimizi teknik heyetimizle görüşeceğiz. Öyle bir talep gelirse Turgay beyin kapısını çalarız." yorumunu yaptı.

Futbolculardan indirim talebinin devam ettiğini açıklayan Ahmet Nur Çebi, "Pazarlığı seviyorum. Beşiktaş'ın her kuruşu önemli. Yüksek ücretleri vermek kolaydır. O paraları ödeyemeyince sevilmiyorsunuz. Bu sebeple hassas davranıyoruz. Yapamayacağımız kontratlardan uzak duruyoruz. Vermek kolay, almak zor. Yüksek kontratlı arkadaşlarımız pek tavizkar tutum içinde değiller. Israrla kulübüm adına katkı alabilmek için bıkmadan indirim istemeye devam edeceğiz. Gerçekleştiremediklerimiz var ama ısrarla devam edeceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA

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