HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› Ahmet Nur Çebi'den 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı - Spor
Ahmet Nur Çebi, 23 Nisan, Spor, Haber

Ahmet Nur Çebi'den 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, TBMM'nin açılışının 100. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

23.04.2020 11:24 | Son Güncelleme: 23.04.2020 11:24
Ahmet Nur Çebi'den 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, TBMM'nin açılışının 100. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Millet iradesinin tecelligahı Türkiye Büyük Millet Meclisimiz tam bir asırdır Türk Milleti'nin en muhkem sığınağı olarak bir çınar gibi dimdik ayakta durmaktadır. Gazi Meclisimizin kuruluşu, memleketimizin başında gezen kara bulutları dağıtan bir göz aydınlığı ve cumhuriyetimizin ilanına giden yolda en büyük gücümüz, ilham kaynağımız olmuştur. Bir memleketin kaderini değiştiren bu tarihi dönüm noktasının, o memleketin istikbali olan çocuklara bayram olarak armağan edilmesi, Türk Milleti'nin evlatlarına verdiği değerin en kıymetli referansıdır. Bir süredir hayatı sığdırdığımız evlerimize bugün bayram coşkusunu, çocuklarımızın sevincini, heyecanını sığdırıyoruz. En umutsuz günlerimizde bile gönlümüzü bayram yerine çeviren bu mutlu günün mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve onun kahraman silah arkadaşlarını şükranla, rahmetle anıyorum. Büyük Beşiktaş Ailesi adına, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 100. yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı yürekten kutluyorum. Nice bayramlara ve nice yüz yıllara sevgi, sağlık, barış ve dostlukla..."

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Süper Lig'e Katar talip oldu! Hükümet, maçlar için teklif yaptı Spor
Süper Lig'e Katar talip oldu! Hükümet, maçlar için teklif yaptı
Sivas'ın yıldızı, Youtube'da G.Saray'a gideceğini işaret etti Spor
Sivas'ın yıldızı, Youtube'da G.Saray'a gideceğini işaret etti
Trabzonsporlu Sörloth, koronavirüs sebebiyle karantinaya alındı Spor
Trabzonsporlu Sörloth, koronavirüs sebebiyle karantinaya alındı
Jennifer Lopez spor dünyasına giriyor! Kulüp satın alacak Spor
Jennifer Lopez spor dünyasına giriyor! Kulüp satın alacak
F.Bahçe'nin 23 Nisan için stada astığı Atatürk pankartı tarihe geçti Spor
F.Bahçe'nin 23 Nisan için stada astığı Atatürk pankartı tarihe geçti
Beşiktaş'ta deprem etkisi yaratan gelişme! Burak'la yollar ayrılıyor Spor
Beşiktaş'ta deprem etkisi yaratan gelişme! Burak'la yollar ayrılıyor
Fabrice N'Sakala'nın Beşiktaş paylaşımı, taraftarı heyecanlandırdı
Fabrice N'Sakala'nın Beşiktaş paylaşımı, taraftarı heyecanlandırdı
Emre Belözoğlu, karantinada imaj değiştirdi ve saçlarını kısa kestirdi
Emre Belözoğlu, karantinada imaj değiştirdi ve saçlarını kısa kestirdi
Loris Karius'un menajeri: Beşiktaş'la yollarımızı ayırmadık
Loris Karius'un menajeri: Beşiktaş'la yollarımızı ayırmadık
Cumhurbaşkanı Erdoğan milli futbolcularla videokonferans yöntemiyle görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan milli futbolcularla videokonferans yöntemiyle görüştü
Galatasaray'da maaş indirimine yanaşmayan Falcao'nun gönderilmesi gündemde
Galatasaray'da maaş indirimine yanaşmayan Falcao'nun gönderilmesi gündemde
Mehmet Özdilek: Maçları seyircisiz oynatmak cinayet gibi bir şey olur
Mehmet Özdilek: Maçları seyircisiz oynatmak cinayet gibi bir şey olur
Barcelona'dan Abdülkadir Ömür paylaşımı: Hayallarinin peşinden koşmayı bırakma
Barcelona'dan Abdülkadir Ömür paylaşımı: Hayallarinin peşinden koşmayı bırakma
Galatasaray'ın medya koordinatörü Hande Sümertaş görevinden ayrıldı
Galatasaray'ın medya koordinatörü Hande Sümertaş görevinden ayrıldı
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber, başlarda virüsü ciddiye almadığını söyledi
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber, başlarda virüsü ciddiye almadığını söyledi
Bilim Kurulu Üyesi: Maçların ne zaman oynanacağı 15 Mayıs'tan sonra değerlendirilir
Bilim Kurulu Üyesi: Maçların ne zaman oynanacağı 15 Mayıs'tan sonra değerlendirilir
Mustafa Cengiz: Koronavirüsün bize zararı 105 milyon TL
Mustafa Cengiz: Koronavirüsün bize zararı 105 milyon TL
Fernando Muslera Galatasaray'la sözleşmesini 2023'e kadar uzatıyor
Fernando Muslera Galatasaray'la sözleşmesini 2023'e kadar uzatıyor
Ümit Özat: 6-0'lık derbide Galatasaray'a 5-2 yenilebilirdik
Ümit Özat: 6-0'lık derbide Galatasaray'a 5-2 yenilebilirdik
Maaş indirimine gitmeyen Mesut Özil'e İngilizler tepki gösterdi
Maaş indirimine gitmeyen Mesut Özil'e İngilizler tepki gösterdi
Fenerbahçe, Caner Erkin transferini bitiriyor
Fenerbahçe, Caner Erkin transferini bitiriyor
Aziz Yıldırım 1907 Derneği ve Fenerbahçe Üniversitesi heyetinden istifa etti
Aziz Yıldırım 1907 Derneği ve Fenerbahçe Üniversitesi heyetinden istifa etti
Beşiktaş'ta Karius'tan boşalan kaleye Ersin Destanoğlu geçecek
Beşiktaş'ta Karius'tan boşalan kaleye Ersin Destanoğlu geçecek
Real Madrid korona nedeniyle kalan maçlarını Alfredo di Stefano Stadı'nda oynayacak
Real Madrid korona nedeniyle kalan maçlarını Alfredo di Stefano Stadı'nda oynayacak
Emre Belözoğlu, Ali Koç'un futbol yapılanması için oluşturacağı danışma kurulunda yer alacak
Emre Belözoğlu, Ali Koç'un futbol yapılanması için oluşturacağı danışma kurulunda yer alacak
Karantinada sıkılan Zeynep Demirel, yıllardır koyu renk kullandığı saçlarını bakıra boyadı
Karantinada sıkılan Zeynep Demirel, yıllardır koyu renk kullandığı saçlarını bakıra boyadı
Lokomotiv Moskova'da oynayan 22 yaşındaki Samokhvalov, antrenmanda kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
Lokomotiv Moskova'da oynayan 22 yaşındaki Samokhvalov, antrenmanda kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
Kobe Bryant'ın ölümü sonrası, aileler hava yolu şirketine dava açtı
Kobe Bryant'ın ölümü sonrası, aileler hava yolu şirketine dava açtı
Koronavirüs nedeniyle futbolcuların çoğu depresyona girdi
Koronavirüs nedeniyle futbolcuların çoğu depresyona girdi
Barcelona, koronavirüsle mücadele için tarihinde ilk kez Nou Camp'ın ismini değiştirecek
Barcelona, koronavirüsle mücadele için tarihinde ilk kez Nou Camp'ın ismini değiştirecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haydar Baş Berat Albayrak Fahrettin Koca Mustafa Şentop Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Aslı Enver Fettah Can Mustafa Keser Muazzez Abacı
Spor Tamer Tuna Lionel Messi Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Fernando Muslera
Daha Fazla Nisan Çocuk 23 Nisan Donald Trump
Şu an buradasınız: Ahmet Nur Çebi'den 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.4.2020 13:29:31. #1.15#
title