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Ahmet Nur Çebi'den 19 Mayıs mesajı

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Ahmet Nur Çebi'den 19 Mayıs mesajı
19.05.2020 13:27 | Son Güncelleme: 19.05.2020 13:27

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin kulübün resmi internet sitesinden yaptığı açıklama şöyle:

"19 Mayıs 1919, Türk Milleti'nin tarihi ve talihi açısından hayati bir dönüm noktasıdır. 16 Mayıs'ta Beşiktaş'tan başlayıp 19 Mayıs'ta Samsun'da biten yolculuk sonunda istiklal mücadelemizin tohumları da atılmıştır. Çünkü o yolculuk tükenmez bir umudun, cesaretin, azmin ve inancın yolculuğudur. Çünkü Bandırma Gemisi, bir gemiye sığdırılabilecek yükten çok daha fazlasını taşımış, bir milletin kaderini omuzlamıştır.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'da başlattığı istiklal mücadelesi, kısa zaman sonra bütün vatan sathına yayılmış ve bu mücadele tam dört yıl sonra Cumhuriyetimizin ilanı ile taçlanmıştır.

19 Mayıs, diriliştir. 19 Mayıs, can suyudur. 19 Mayıs, Türk Milleti'nin hiçbir şart altında esarete boyun eğmeyeceğini cihana bir kez daha haykırışıdır. 19 Mayıs'ı Türkiye'ye armağan eden, en büyük Beşiktaşlı Atatürk'tür; 19 Mayıs'ı, Gençlik ve Spor Bayramı'na dönüştürmek ise bir Beşiktaş zaferidir.

Kurucularımızdan Ahmet Fetgeri Aşeni'nin 1935 yılında Kulübümüz adına yaptığı önerinin kanunlaşması sonrasında 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı büyük bir coşkuyla, büyük bir onurla nesilden nesile kutlanmaya devam edilmektedir.

Büyük Beşiktaş Ailesi adına; Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlerimize armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve bu topraklar için kahramanca çarpışan bütün şehitlerimizi, gazilerimizi şükranla anıyorum. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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