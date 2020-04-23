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Ahmet Nur Çebi, 23 Nisan, Kabataş, Spor, Haber

Ahmet Nur Çebi, BJK-Kabataş Vakfı Okullarının öğrencileriyle internet ortamında buluştu

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, BJK-Kabataş Vakfı Okulları öğrencilerinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla gerçekleştirdiği törene katıldı.

23.04.2020 19:48 | Son Güncelleme: 23.04.2020 19:48
Ahmet Nur Çebi, BJK-Kabataş Vakfı Okullarının öğrencileriyle internet ortamında buluştu

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, BJK-Kabataş Vakfı Okulları öğrencilerinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla gerçekleştirdiği törene katıldı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle internet ortamında gerçekleştirilen törende BJK-Kabataş Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Anıl Cansızoğlu'nun da yer aldığı belirtildi.

Törende açıklamada bulunan Ahmet Nur Çebi, şunları kaydetti:

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı içtenlikle kutluyorum. Meclisimizin varlığı, vatanını milletini seven genç nesillerin sahip çıkmasıyla sürecektir. BJK-Kabataş Vakfı Okullarında yetişecek öğrencilerimizin, diğer çocuklarımıza da örnek olacak şekilde Cumhuriyetimize sahip çıkacaklarına inanıyorum. Değerli öğretmenlerimize de binlerce kez teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA

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