Ahmet Nur Çebi, BJK-Kabataş Vakfı Okullarının öğrencileriyle internet ortamında buluştu Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, BJK-Kabataş Vakfı Okulları öğrencilerinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla gerçekleştirdiği törene katıldı.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, BJK-Kabataş Vakfı Okulları öğrencilerinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla gerçekleştirdiği törene katıldı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle internet ortamında gerçekleştirilen törende BJK-Kabataş Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Anıl Cansızoğlu'nun da yer aldığı belirtildi.

Törende açıklamada bulunan Ahmet Nur Çebi, şunları kaydetti:

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı içtenlikle kutluyorum. Meclisimizin varlığı, vatanını milletini seven genç nesillerin sahip çıkmasıyla sürecektir. BJK-Kabataş Vakfı Okullarında yetişecek öğrencilerimizin, diğer çocuklarımıza da örnek olacak şekilde Cumhuriyetimize sahip çıkacaklarına inanıyorum. Değerli öğretmenlerimize de binlerce kez teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA