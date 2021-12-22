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Ahmet Nur Çebi, Beşiktaşlı futbolcularla yemekte buluştu

Ahmet Nur Çebi, Beşiktaşlı futbolcularla yemekte buluştu
AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında yarın Göztepe ile karşılaşacak Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi akşam yemeğinde siyah-beyazlı futbolcularla bir araya geldi.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında yarın Göztepe ile karşılaşacak Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi akşam yemeğinde siyah-beyazlı futbolcularla bir araya geldi.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki yemeğe Beşiktaş Futbol AŞ Genel Müdürü Ceyhun Kazancı da katıldı.

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli, teknik heyet ve futbolcularla sohbet eden Çebi, yarınki karşılaşma öncesi siyah-beyazlı futbolculara başarılar diledi.

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AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor Haberleri

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