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Ahmet Nur Çebi, Beşiktaşlı basketbolcularla yemekte buluştu

AA / Ercan Doğan - Haberler | Spor
Ahmet Nur Çebi, Beşiktaşlı basketbolcularla yemekte buluştu

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş Icrypex Erkek Basketbol Takımı'nın teknik heyet ve oyuncularıyla yemekte bir araya geldi.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş Icrypex Erkek Basketbol Takımı'nın teknik heyet ve oyuncularıyla yemekte bir araya geldi.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Çebi'nin Basketbol takımıyla buluşmasına, yönetim kurulu üyeleri Adnan Dalgakıran, Ahmet Mesut Urgancılar, Umut Şenol ve Fırat Fidan da katıldı.

Kısa bir konuşma yapan başkan Çebi, "Hepinizin bize önemli katkılar vereceğine inanıyorum. Tecrübeli oyuncularımızdan genç kardeşlerimize yardımcı olmalarını rica ediyorum. Bu projenin bu sezon da başarılı olmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Geçen sezonu başarılı bir şekilde tamamladıklarını kaydeden Çebi, "Bu projede büyük emekleri olan Ahmet Kandemir hocamıza teşekkür ediyorum. Kendisine güvenimiz sonsuz. Takımımızı iyi bir noktaya taşıyan hocamız, aynı zamanda genç oyuncularımızı parlattı. Takım olmak; hocası, oyuncusu, teknik ve idari kadrosuyla bir bütün olmak demektir. Oyuncularımız, teknik ve idari kadrolarımıza emanet. Hepinize başarılı bir sezon diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

AA / Ercan Doğan - Spor Haberleri
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