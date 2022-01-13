Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş Kulübü başkanlığına yeniden aday - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş Kulübü başkanlığına yeniden aday

AA / Murat Karadağ - Haberler | Güncel

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, mayıs ayında yapılacak seçimli genel kurulda yeniden aday olacağını söyledi.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, mayıs ayında yapılacak seçimli genel kurulda yeniden aday olacağını söyledi.

Ahmet Nur Çebi, Vodafone Park'ta düzenlediği ve gündeme dair açıklamalar yaptığı basın toplantısında adaylığını duyurdu.

Karşısına başkanlığı arzu edenlerin çıkmasını istediğini belirten Çebi, şu ifadeleri kullandı:

"Mayıs ayında aday olacağım. Genel kurulun önüne çıkacağım, yaptıklarımın hesabını vereceğim. Başkanlığa aday olduğumu buradan açıklıyorum. Beşiktaş başkanlığına aday olmayı arzu eden herkesin, aday olmasını istirham ediyorum. Bu Beşiktaş için çok kıymetli ve değerlidir. Sadece, hani şu düğünlerde takılıyor ya beşi bir yerde... Beşi bir araya gelip de seçime öyle girmesinler. Her biri tek tek girecek, adaylığını koyacak, projesini açıklayacak. Biz de yapacağız. Bu Beşiktaş'ın değerini yukarıya çekecektir. Kazanırsam, böyle bir kulübün tekrar başkanı olmaktan da onur duymaya devam edeceğim. Adayım, devam ediyorum." diye konuştu.

Yaşanan sıkıntılı sürece karşın devam etmek istediğini vurgulayan siyah-beyazlı kulübün başkanı, "Söylentiler var, 'Bırakacak, edecek...' diye. Evet yoruldum ama bırakmayacağım. Aday olacağım ve karşıma da değerli bütün arkadaşlarımın çıkmasını istiyorum. Bu bana gurur verir. Eğer tek başıma aday çıkarsam kendimi eksik hissedeceğimi, Beşiktaş adına çok üzüleceğimi de beyan etmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş Kulübü başkanlığına yeniden aday

Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş Kulübü başkanlığına yeniden aday

Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş Kulübü başkanlığına yeniden aday

Lüks otomobilin çarptığı taksinin sürücüsü camdan fırlayarak taksisinin altında kaldı

Lüks otomobilin çarptığı taksinin sürücüsü camdan fırlayarak taksisinin altında kaldı

AA / Murat Karadağ - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title