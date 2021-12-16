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Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş Kadın Futbol Takımı oyuncularıyla bir araya geldi

Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş Kadın Futbol Takımı oyuncularıyla bir araya geldi
AA / Ercan Doğan - Haberler | Spor

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı kadın futbol takımı teknik heyeti ve oyuncularıyla bir araya geldi.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı kadın futbol takımı teknik heyeti ve oyuncularıyla bir araya geldi.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Çebi, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 1. haftasında 18 Aralık Cumartesi günü Fenerbahçe ile Vodafone Park'ta oynayacağı maçın hazırlıklarını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde sürdüren Beşiktaş Vodafone Takımı ile buluştu.

Buluşmada, Beşiktaş Futbol AŞ Genel Müdürü Ceyhun Kazancı ile Kadın Futbol ve Spor Okulları Direktörü Necmettin Çelikhan da yer aldı.

Çebi, Beşiktaş Vodafone Takımı'nın teknik direktörü Mesut Kır ile teknik ekibe ve sporculara Fenerbahçe maçında başarılar diledi.

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AA / Ercan Doğan - Spor Haberleri

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