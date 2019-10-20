Ahmet Nur Çebi: "Beşiktaş'ın şerefi, namusu ve dik duruşu bize emanet"

20.10.2019 22:50

Beşiktaş'ta gerçekleşen olağanüstü seçimli genel kurulda 8547 oyun 5009'unu alarak siyah-beyazlı kulübün 34. Başkanı olan Ahmet Nur Çebi, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından konuştu. Çebi, "Beşiktaş'ın şerefi, namusu ve dik duruşu bundan sonra bize emanet" ifadelerini kullandı.



Beşiktaş'ta bugün gerçekleşen olağanüstü seçimli genel kurulda 8547 oyun 5009'unu alarak siyah-beyazlı kulübün 34. başkanı olan Ahmet Nur Çebi, sonuçların açıklanmasının ardından genel kurulda konuşma yaptı. Herkese teşekkür ederek sözlerine başlayan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Beşiktaş bugün yeni bir döneme girmiştir, yeni bir ufka açılmıştır. Katılımcı, paylaşımcı, dürüst, çalışkan, hedefi Beşiktaş'ı yukarıya taşımak olan bir süreç geçireceğiz. Önümüz aydınlık, günümüz parlak. Beşiktaş'ın şerefi, namusu dik duruşu bize emanet, hiç merak etmeyin. Zor günlerin yanında güzel günlerimiz de olacak. Hepsini beraber yaşamaya hazır mısınız? Bizler vazifeyi teslim alıyoruz ve yarın sabahtan itibaren Beşiktaş için çok güzel şeyler olacağının sözünü veriyorum" ifadelerini kullandı.



"Tek başımıza yürümeyeceğiz"



Yönetim kurulundaki arkadaşlarıyla birlikte çok çalışacaklarını söyleyen Ahmet Nur Çebi, "Arkadaşlarıma, 'Evlerinizle vedalaşın, çocuklarınızı öpün, valizlerinizi hazırlayın' dedim, onlar da sağolsun kırmadılar. Beşiktaş genel kurulu, bindirilmiş kıtaların olmadığını, olamayacağını ispatlamıştır. Bana oy veren de vermeyen de benim için değerlidir. Helali hoş olsun. Biz bu yolda tek başımıza yürümeyeceğiz. Genel kurulla, taraftarla, bütün kurullarla beraber hareket edeceğiz. Her şey konuşuldu bitti. Bundan sonra herkesin birbirine sarıldığı Beşiktaş için mücadele edeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun" diyerek sözlerini tamamladı.



Ahmet Nur Çebi, konuşmasının ardından tezahüratlar eşliğinde yönetim kuruluyla birlikte fotoğraf çektirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA