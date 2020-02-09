Haberler » Spor » Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş'ın kadın futbolcularıyla bir araya geldi - Spor

Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş'ın kadın futbolcularıyla bir araya geldi

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kadınlar 1. Lig'de mücadele eden siyah-beyazlı futbol takımının oyuncularıyla bir araya geldi.

09.02.2020 15:18 | Son Güncelleme: 09.02.2020 15:18
Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş'ın kadın futbolcularıyla bir araya geldi

Kulübü Başkanı , Kadınlar 1. Lig'de mücadele eden siyah-beyazlı takımının oyuncularıyla bir araya geldi.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Çebi, siyah-beyazlı takımın ligin 12. haftasında BJK Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nde Ataşehir Belediyespor ile oynadığı maçın devre arasında oyuncularla buluştu.

Yönetici Fırat Fidan ile Futbol Akademi Koordinatörü Necmettin Çelikhan da Çebi'ye eşlik etti.

Beşiktaş karşılaşmayı 4-1 kazandı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler