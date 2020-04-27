HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş dergisinde koronavirüsün etkilerini değerlendirdi Açıklaması

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, spordaki ekonomik krize bir yenisini eklediğini belirtti.

Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş dergisinde koronavirüsün etkilerini değerlendirdi Açıklaması
27.04.2020 18:20 | Son Güncelleme: 27.04.2020 18:20

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, spordaki ekonomik krize bir yenisini eklediğini belirtti.

Çebi, 1,5 yıllık aradan sonra yeniden basılı olarak çıkan Beşiktaş dergisinin mayıs sayısında yer alan yazısında, yaşanan salgının etkilerini değerlendirdi.

Başkan Çebi, 1,5 yıl sonra dergiyi tekrar basabilmenin mutluluğunu yaşadıklarını aktararak, "Dünya daha önce deneyimlemediği bir sürecin içerisinde mücadele vermekte. Bu durumdan dünya ekonomisi ve alt kırılımları olan spor ekonomisi de nasibini alıyor. Ülkemizde tüm kulüplerin yaşadığı maddi sıkıntılara ve geleceği görememe durumuna bir krizin daha eklendiğini söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Kulüp olarak ekonomik anlamda birçok mücadelenin içerisinde yer aldıkları bu durumun etkilerini minimuma indirmek için var güçleriyle çalıştıklarını kaydeden Çebi, "Planlarımız arasında yer alan her anlamda öze dönüş hareketimiz bizi hem köklerimize daha sıkı bağlayacak hem de geleceğimiz için önemli bir hamle olacaktır. Futbol takımımızda Sergen Yalçın hocamız ve basketbol takımımızda koç Burak Bıyıktay ile başlattığımız bu hareketin başarılı sonuçlar vermesi, geleceğe daha da umutla bakmamıza sebep oluyor. Futbol takımımızda ve tüm amatör branşlarımızda bu hareketin devamını getirmeyi, kulübümüz için günlük değil, uzun vadeli planları gerçekleştirmeyi istiyoruz." görüşlerine yer verdi.

Herkesi aynı anda eve kapatan ve ABD'den Avustralya'ya, Arjantin'den Rusya'ya kadar tüm sokakları ıssız bırakan bir virüs ile karşı karşıya olduklarını anlatan Çebi, "Ülkemizde de bu koronavirüs salgını ile mücadelenin ikinci ayına girdik. Hepimiz işimizden, günlük teamüllerimizden ve spordan uzak kaldık. Ancak bu aşamayı en hafif hasarlarla atlatmak bizim elimizde. Hepimiz, evde kalarak toplum sağlığını tehlikeye atacak davranışlardan imtina etmeli, işlerine gitmek zorunda olan vatandaşlarımıza ise tedbirler kapsamında destek olmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

"En büyük teselli yine Beşiktaş'ta"

Beşiktaş olarak çalışmaları bu doğrultuda sürdürdüklerini vurgulayan Çebi, şunları kaydetti:

"Sporcularımıza formlarından düşmemeleri için gerekli antrenman programlarını antrenörlerimiz iletti. Elbette tesislerimizdeki gibi olmasa da bu süreci sıkı takip ediyor, sorunlarını gidermeye önem gösteriyoruz. Sosyal medyada da ekibimizin yaptığı canlı röportajlar, armamızı temsil eden değerli sporcularımızı taraftarlarımızla buluşturuyor. Bu bağlamda sosyal medyada yeni projelerimizin de olacağını sizlerin bilgisine sunmak isterim. Evimize kapandığımız bu günlerde en büyük teselli yine Beşiktaş'ta."

Dijital ortamlardan uzaklaşıp yeşil sahalara bir an önce kavuşabilmek için bakanlıkların uyarılarını dikkate almaları gerektiğini belirten Çebi, taraftarlara seslenerek, "Unutmayın ki, sadece kendimizden değil, çevremizden de sorumluyuz. Bu vesileyle Kovid-19 salgını sebebiyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Tedavi gören hastalarımıza da acil şifalar diliyorum. Salgın ile mücadelemizde, taraftarlarımızı duyarlı olmaya ve elzem durumlar haricinde evde kalmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

UEFA, futbol federasyonlarına 236,5 milyon euro koronavirüs yardımı yaptı Spor
UEFA, futbol federasyonlarına 236,5 milyon euro koronavirüs yardımı yaptı
FIFA, futbolda oyuncu değişikliği hakkını 5'e çıkaran teklifi IFAB'a sundu Spor
FIFA, futbolda oyuncu değişikliği hakkını 5'e çıkaran teklifi IFAB'a sundu
Neymar'ın annesi, aşçı ile ilişkisi ortaya çıkan genç sevgilisini evden kovdu Spor
Neymar'ın annesi, aşçı ile ilişkisi ortaya çıkan genç sevgilisini evden kovdu
En yakın arkadaşı, eski Galatasaraylı Bruma'yı 3 milyon euro dolandırdı Spor
En yakın arkadaşı, eski Galatasaraylı Bruma'yı 3 milyon euro dolandırdı
Virüsü yenen futbolcunun eşi patladı: Bir kişiyi daha ölüme yolladınız Spor
Virüsü yenen futbolcunun eşi patladı: Bir kişiyi daha ölüme yolladınız
Taffarel'den Fatih Terim itirafı: Galatasaray'dan ayrıldığım için bana kızgın Spor
Taffarel'den Fatih Terim itirafı: Galatasaray'dan ayrıldığım için bana kızgın
Eski Galatasaraylı Gomis'in menajeri, yıldız ismi Fenerbahçe'ye önerdi
Eski Galatasaraylı Gomis'in menajeri, yıldız ismi Fenerbahçe'ye önerdi
İtalyanlar, Fenerbahçe'nin Jose Callejon'la görüştüğünü yazdı
İtalyanlar, Fenerbahçe'nin Jose Callejon'la görüştüğünü yazdı
Ev hapsinde bulunan Ronaldinho'dan ilk açıklama: Çıkınca anneme kocaman bir öpücük vereceğim
Ev hapsinde bulunan Ronaldinho'dan ilk açıklama: Çıkınca anneme kocaman bir öpücük vereceğim
Burak Yılmaz'ın Çin'de yenen yiyeceklerle ilgili söyledikleri, ülke basınında tepki çekti
Burak Yılmaz'ın Çin'de yenen yiyeceklerle ilgili söyledikleri, ülke basınında tepki çekti
Türkiye'deki zorunlu karantina sürecinden çekinen Boateng, bir süre daha İtalya'da bekleyecek
Türkiye'deki zorunlu karantina sürecinden çekinen Boateng, bir süre daha İtalya'da bekleyecek
A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör'den Survivor Aycan'a tepki
A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör'den Survivor Aycan'a tepki
Arabistan'da oynayan 3 Arjantinli futbolcu, ülkelerine gitmek isterken havaalanında mahsur kaldılar
Arabistan'da oynayan 3 Arjantinli futbolcu, ülkelerine gitmek isterken havaalanında mahsur kaldılar
Emre Belözoğlu: 2002 Dünya Kupası'na giderken verdiğimiz sadaka, uçağın türbülans sonrası düşmesini engelledi
Emre Belözoğlu: 2002 Dünya Kupası'na giderken verdiğimiz sadaka, uçağın türbülans sonrası düşmesini engelledi
Stuttgart Kickers, oynamayacakları derbinin 9 bin biletini sattı
Stuttgart Kickers, oynamayacakları derbinin 9 bin biletini sattı
Adana Demirsporlu futbolcu Erkan Zengin'den İsveç'e koronavirüs eleştirisi: Orada ölsen daha iyi
Adana Demirsporlu futbolcu Erkan Zengin'den İsveç'e koronavirüs eleştirisi: Orada ölsen daha iyi
Sheffield United, Fenerbahçeli kaleci Altay Bayındır'ı listesine aldı
Sheffield United, Fenerbahçeli kaleci Altay Bayındır'ı listesine aldı
River Plate, futbolcu adaylarını WhatsApp üzerinden gelen videolardan izleyecek
River Plate, futbolcu adaylarını WhatsApp üzerinden gelen videolardan izleyecek
18 yaşındaki Amerikan Futbolu oyuncusu Dexter Rentz, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
18 yaşındaki Amerikan Futbolu oyuncusu Dexter Rentz, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
Falcao'nun menajerinden transfer açıklaması: Galatasaray'dan ayrılmayacak
Falcao'nun menajerinden transfer açıklaması: Galatasaray'dan ayrılmayacak
Maradona'nın futbol özlemi arttı: Kız arkadaşımı görecekmişim gibi hissediyorum
Maradona'nın futbol özlemi arttı: Kız arkadaşımı görecekmişim gibi hissediyorum
Rıdvan Dilmen, yeni lig modelini paylaştı: 7 haftada bitecek, takımlar hafta içi sadece 1 maç oynayacak
Rıdvan Dilmen, yeni lig modelini paylaştı: 7 haftada bitecek, takımlar hafta içi sadece 1 maç oynayacak
Milli futbolcu Arda Turan, Galatasaray'a geri dönüyor
Milli futbolcu Arda Turan, Galatasaray'a geri dönüyor
Ajax, Galatasaray'dan kiraladığı Babel'le yola devam edecek
Ajax, Galatasaray'dan kiraladığı Babel'le yola devam edecek
Garry Rodrigues, Al-Ittihad'a dönmek istemiyor
Garry Rodrigues, Al-Ittihad'a dönmek istemiyor
Lille taraftarından Yusuf Yazıcı yorumu: Hayal kırıklığı
Lille taraftarından Yusuf Yazıcı yorumu: Hayal kırıklığı
Everton, karantinayı delerek parti veren Kean'e 1.4 milyon TL para cezası verdi
Everton, karantinayı delerek parti veren Kean'e 1.4 milyon TL para cezası verdi
İtalyan teknik direktör Roberto Mancini'den koronavirüs yorumu: Karantinada 60 gün delirmek için yeterli
İtalyan teknik direktör Roberto Mancini'den koronavirüs yorumu: Karantinada 60 gün delirmek için yeterli
Arjen Robben futbola dönüş sinyali verdi
Arjen Robben futbola dönüş sinyali verdi
Beşiktaş, maaş indirimine gitmemesi halinde Caner Erkin ile yollarını ayırma kararı aldı
Beşiktaş, maaş indirimine gitmemesi halinde Caner Erkin ile yollarını ayırma kararı aldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Nur Yerlitaş Murat Dalkılıç Cengiz Kurtoğlu
Spor Arda Turan Ersun Yanal Emre Belözoğlu Lukas Podolski Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kadın Avrupa Futbolcu Türk Lirası
Şu an buradasınız: Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş dergisinde koronavirüsün etkilerini değerlendirdi Açıklaması - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.4.2020 19:53:39. #1.15#
title