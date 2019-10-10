Ahmet nur çebi: beşiktaş'a sahip çıkanların olduğunu görmekten mutlu oldum

10.10.2019 15:46

Başkan Fikret Orman'ın istifa etmesiyle 20 Ekim'de seçime gidecek olan Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi, Divan Kurulu'na dilekçesini verdi.

Beşiktaş'ta başkan adaylarından Ahmet Nur Çebi, adaylık dilekçesini Divan Kurulu'na sundu.

Dilekçesini teslim ederken basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çebi, "Olağanüstü bir genel kurul kararı alındı. Kısa bir zaman içerisinde hazırlanmaya ve derli toplu olmaya gayret ettik. Arkadaşlarımla beraber çalışmalarımı tamamladım ve bugün de sayın divana arz etmiş bulunuyorum. Camiamıza, hepimize, Türk sporuna hayırlı olsun. Çok adaylı bir seçim olacak gibi duruyor, 3'üncü aday ben oldum ve belki devamı gelecek. Tek bir temennim var, bu seçim süresi içerisinde adayların birbiriyle ilgili nezaketi ve naifliği muhafaza etmelerini istiyorum. Çünkü ne olursa olsun birileri bu seçimi kazandığında, Beşiktaş başkanına 'sayın başkanım' diyeceğiz, dolayısıyla onları incitecek ve yüzlerine bakamayacak söylemlerden kaçınmakta fayda var. Beşiktaş'ın bu zor günlerinde aday olarak çıkan bütün arkadaşlarıma başarılar diliyor, canı gönülden teşekkür ediyorum. Beşiktaş'a sahip çıkanların devam ettiğini görmekten mutlu oldum, hayırlı uğurlu olsun. Kendimle ve politikayla ilgili gerekli açıklamalar daha sonra tarafımdan sunulacaktır" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜÇebi'nin dilekçesini vermesiAhmet Nur Çebi'nin açıklamaları

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Kaynak: DHA