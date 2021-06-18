Ahmet Nur Çebi, Berna Gözbaşı ve Efe Bezci, Bakü'de buluştu
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Ahmet Nur Çebi, Berna Gözbaşı ve Efe Bezci, Bakü'de buluştu

Ahmet Nur Çebi, Berna Gözbaşı ve Efe Bezci, Bakü'de buluştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Efe Bezci, Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ile Bakü'de bir araya gelerek transfer görüşmesi yaptı.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Efe Bezci, Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ile Bakü'de bir araya gelerek transfer görüşmesi yaptı.

A Milli Takım'ın Galler ile karşı karşıya geldiği karşılaşma öncesinde Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Efe Bezci, Bakü'de Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ile bir araya geldi. Özellikle Mensah konusunda görüşme yapan taraflar, bu futbolcunun Kayserispor'a dönmesi konusunda anlaşmaya vardı. Geçtiğimiz sezon siyah-beyazlı forma altında kiralık olarak forma giyen Mensah için Beşiktaş opsiyon hakkını kullanmama kararı verdi. Taraflar önümüzdeki günlerde tekrar bir araya gelerek Mensah'ın, Kayserispor'a dönmesi için son görüşmesini gerçekleştirecek. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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