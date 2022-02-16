Ahmet Nur Çebi: Benim gündemimde Şenol hoca yok

Adana Demirspor deplasmanında yaşanan olayların kendilerini üzdüğünü ifade eden Ahmet Nur Çebi, "Adana Demirspor camiası ve Beşiktaş camiası özdeşlemiş, iki camiadır. Bugüne kadar dostlukları en üst düzeyde yaşmış camialardır. Beşiktaş tribünlerinde atkıları, taraftarımız tarafından takılmış nadir camialardan biridir. Sezon başında biz 65 derece sıcakta, onların tabiriyle 'Güneşe kurşun sıktıkları anlarda' biz takımımızı maça gönderdik. O günden bugüne ne oldu da bu hale geldik. Maçtan bir gün önce sosyal medyadaki tatsız, tuzsuz konuşmalar, yazışmalar, bunların sebebi nedir? Birilerinin kafalarında başka bir şeyler mi var? Beşiktaş ne zarar vermiş? Sayın başkanın bunları benimle paylaşmasını istirham ediyorum. Beşiktaş büyük lokmadır, Türkiye Cumhuriyeti'nden daha önce kurulmuş bir kulüptür. Kendimize yapılan yanlışlara saygı çerçevesinde cevap vermeyi görev biliyoruz. Kalecimiz Ersin, genç bir kalecimiz var herkes tarafından sevilen. Nasıl oluyor da kafasına para atılıyor oradan? Bunu hangi Adana Demirspor taraftarı yapıyor. Hangi mantıkla yapıyor. Sanki bir şey kurgulanmış gibi hissettim. Sayın başkan ile protokolde maç seyrediyoruz. Birdenbire önümüzde televizyon kırması, devlet büyüklerinin olduğu yerde televizyonlar yerlere vuruluyor. 6.5 sene ikinci başkan, 2.5 sene de başkanlık hayatımda yanında maç izlediğim başkanlara böyle bir nezaketsizliğim olmadı. Orada taraftarınız bize tepki gösterdi. Bunlar size bakarak hareket ederler. Beşiktaş başkanı olarak üzüntü duyduğumu iletmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"SAYIN BAŞKAN İŞİ ŞOVA DÖKTÜ"

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın maçın ardından hakemlerle ilgili yaptığı açıklamaya da değinen Çebi, "Sayın Adana Demirspor Başkanı, hakemlerle ilgili maç başlamadan başlayan, maçta ve sonrasında devam eden bir şova döktü işi. Buna ne gerek vardı. Anlamakta zorlanıyorum. Televizyon televizyon gezerek, birçok şeyi açıklama gereği neden duydunuz. Kanal kanal bağlanmak, bir şov ve bu yakışık almadı. Eğer planlıysa bilmek istiyorum. FETÖ diyorsunuz, hakemleri ilişkilendiriyorsunuz. Savcıları göreve davet diyoruz. Elinde bilgi varsa savcılığa intikal ettirmesi gerektiğini önemle rica ediyorum. Elinde ne belge varsa, en kısa zamanda vatandaş olarak savcılıkla paylaşması gerektiğini belirtiyorum" diye konuştu.

"MURAT SANCAK'IN BEŞİKTAŞ'TA YÖNETİCİ OLDUĞUNU HATIRLAMIYORUM"

Murat Sancak'ın Beşiktaş'ın gelecek sezon Şenol Güneş ile anlaştığı yönündeki beyanı hakkında da konuşan Çebi, "Biz 25 maç önce hakemlerin hata yaptığını, organize olduğunu ifade ettik. Bu süreçte Murat Sancak beyefendinin ağzını açmaması, sadece Beşiktaş maçında bunları gündeme getirmesi dikkat çekicidir. Adana Demirspor ile burada oynanan maçta bizim canımız yanmışken, atılan gollerin gol olmamasına rağmen, hakkımızı ararken yanımızda durmayan Sayın Murat Sancak'ın 25 maç sonra hakkını aramaya başlamasını kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Bugün canınız yandıysa, o günde hakemlik adına Beşiktaş'ın hakkının yendiğini de söyleterek başlasaydınız diye temennide bulunmak istiyorum. Hakemler hata yapabilir, bizim aleyhimize de oluyor. Hakem hata yapmıştır, yapacaktır. Bu sporun güzelliği içindedir. Bu İstanbul'daki maçtan sonraki beyanatı. Pazartesi akşamı da hakemler FETÖ'cü oldular. Ondan öne değillermiş. İlginç bir şey daha var. Hızını alamıyor başkan. Şenol Güneş ve teknik direktörümle ilgili açıklama yapıyor. Ben Murat Sancak'ın Beşiktaş'ta yönetici olduğunu hatırlamıyorum. Yönetim sözcüsü olma görevi verdiğimi de hatırlamıyorum. Beşiktaş'ı ilgilendiren bir konuda imza attığına dair açıklama yapması ve bunun kocaman bir yalan olması yakışık almadı. Şenol Güneş hocaya kıymet verdik. Ancak hocamız ile devam edeceğiz diye söyledik. Murat Sancak'ın bunu neden yaptığını açıklamasını rica ediyorum. Bunun gerekçesini bilmek istiyorum. Sanıyorum ki Türk futbol tarihinde bir başkan, başka bir kulübün teknik direktörü ile ilgili açıklama yapıyor. Ben açık, şeffaf olacağım dedim. Şenol hoca ile bugüne kadar 1 kelime konuşulmamıştır. Neden bunlar yapılıyor, benim hocam var. Devam edeceğim. Hocamın aldığı maç sonuçlarıyla değerlendirilmesini doğru buluyorum. Yola devam ediyorum. Şenol hoca ile telefon dahil hiçbir anlaşma yapılmamıştır. Bu yapılan Murat Sancak'a yakışmamıştır. Bundan sonra hocam ile ilgili kimsenin konuşmasını istemiyorum. Yalan söylemeye devam edilmesine müsaade etmeyeceğim" dedi.

"BENİM GÜNDEMİMDE ŞENOL HOCA YOK"

Şenol Güneş'in gündemlerinde olmadığını söyleyen Ahmet Nur Çebi, şöyle konuştu: "Mayıs ayında seçim var. Seçimde buraya kim gelecek nasıl olacak hiçbiri belli değil. Koca bir sezon var. Kırılganlıkla, sıkıntılarla geçiyor sezon. Şu ana kadar Şenol hoca ile çalışmayı düşünmedim. Görüşmedim, sözleşmede yok. Bundan sonrası için de planım yok. Hoca kıymetlidir ama ben hocam ile yola devam ediyorum. Önümüzdeki sezon için benim gündemimde Şenol hoca yok. Ben defalarca bunlara cevap vermek zorunda kalacağım. Belki hoca da cevap verecektir. Hocamız gitti, altyapıdan getirdik. 1.5 ay olmuş hocamız geleli. Bu şekilde yıpratılması, Beşiktaş'a zarar vermek isteyenlerin olduğundan şüphem yok. Başka bir kulüp başkanı ekleniyorsa vay ki Türk futbolunun haline vay. Hakem hataları başka. Hata yapabilirler. Bunların arkasında FETÖ olayı; devlete, devletin bekasına uzanıyor."

"FUTBOLDAKİ KRİZİ KABUL ETMEK ZORUNDAYIZ"

Altyapı ağırlıklı bir kadro ile yola devam edeceklerini söyleyen Başkan Çebi, "Artık Türk futbolundaki krizi hepimiz kabul etmek zorundayız. Bu saatten sonra altyapı ağırlıklı, daha ekonomik bütçelerle, bonservis bedeli alarak bir siyaset izlemek zorundayız. Şampiyonlar Ligi'nde direkt oynayan son takımdık. Bunu değerlendirmek istememizle alakalı olarak pahalı futbolculara yöneldik. Altyapıdan gelenlerle yer vereceğiz. Rıdvan, Ersin, Kerem, Serdar Emirhan ile bunu gösteriyoruz. 6, 7 tane futbolcumuzu sahaya çıkartmaya çalışıyoruz. Bunların gelecek sezon yenileriyle beraber, daha ön planda olacaklarını düşünüyorum" dedi.

"BURAK İLE İLGİLİ TASARRUFUMUZ YOK"

Burak Yılmaz ile ilgili çıkan haberler sorulan Çebi, "Gelecek sezon için Burak ile ilgili bir tasarrufumuz yok. Önder hoca ile devam ediyoruz. Olağanüstü şeyler olmazsa, seçime girer ve alırsam genç bir takımla yola devam etmeyi düşünüyorum. Muhtemelen gireceğim ama sağlık şartları ne olur bilmiyorum. Biz başka bir hoca ile anlaşma yaptık. Altyapıdan gelen bir hoca. Bu hoca ile yürümek istiyoruz. İnsanlar, 'Önümüzdeki sene Şenol hoca ağzıyla kuş tutsa, bu takımda olmaz' dedirtmek mi istiyor. Benim Şenol hoca ile anlaşmam söz konusu değil. Şenol hocanın da yıpratılması, hem benim hem hocamın hem de camianın yıpratılmasının arkasında başka bir şey olduğunu düşünüyorum. Hocamızın kalbini, motivasyonunu kıranlar böyle devam ettiği sürece nasıl göğüsleyeceğiz bilmiyorum. Eleştirilebilir ama o gidecek, bu gelecek demek başka niyetler olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"CENK'İN GELMESİNİ ARZU EDİYORUM"

Sezon sonunda sözleşmeleri sona erecek isimlerle kendi istedikleri ücretlerle devam edebileceklerini söyleyen Çebi, "Bu sorular kritik sorular, bunları konuşmam doğru değil. Herkesin lige konsantre olmasını istiyorum. Hepsiyle yola devam etmek isterim. Ancak ücretleri biz belirlersek. Bizim bütçemiz onların aldıklarının altında olacaktır. Kabul ederlerse devam edeceğiz, yoksa vedalaşacağız. Cenk şu an başka bir takımın futbolcusu. Yorum yapmam hem onun hem de benim açımdan doğru olmaz. Sözleşmesi bittiği zaman İstanbul'da oynamak isterse kucaklayacağız onu. Tekrar geri gelmesini arzu ediyorum" ifadelerini kullandı

"MIGUEL DAHA ÖNCE ÇALIŞTIĞIM BİR ARKADAŞTI"

Antrenör olarak kadroya dahil ettikleri Miguel'in Şenol Güneş ile yemek yemesinin normal olduğunu söyleyen Çebi, şu ifadeleri kullandı:

"Benim yerime Murat Sancak konuşuyor. Kalan boşluğu biz doldurabilirsek konuşacağız. Medya bu konuda haksızlık yapıyor. Futbolcunun, hocanın, yöneticinin başarısını ya da başarısızlığını konuşabilirsiniz. Ancak art niyet, zarar vermek olmamalı. Miguel, Sergen hoca ile yollar ayrılınca ihtiyacımız vardı. Ceyhun beyin gündeminde vardı. Miguel daha önce çalıştığım bir arkadaştı. Çalışır mısın dedik, kontrat yapıldı göreve geldi. Herkesin hocası bir yerlere gidip, geri gelebiliyor. Bunların başka anlama çekilmesine gerek yok. Kimsenin kimseyi sahiplenme hakkı yok. Bunlar profesyonel isimler. Sergen hoca kaç takımda top oynadı ama Beşiktaşlı. Şenol hoca ile olan fotoğrafı Miguel'e sorduğumda, davet etti yemek yedik, dedi. Dikkat etseler iyi olurdu ama dostlarla bir araya gelmesini engelleyemezsiniz. Selamı keserek yaşayamazsınız. Miguel, Beşiktaş'ın hocasıdır" şeklinde konuştu.

Mayıs ayındaki seçimle ilgili düşünceleri sorulan Çebi, "Seçime 3 ay var. Uzun bir süre. Benim hazırlanmam gereken bir süreç olduğunu düşünmüyorum. Arkadaşlar kendilerini anlatmak isteyeceklerdir. Ben 9 senedir Beşiktaş'ın içindeyim. ya evet ya hayır diyecekler. Takdir onların" dedi.

- İstanbul