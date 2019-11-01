Ahmet Nur Çebi başkan olarak ilk yazısını kaleme aldı

01.11.2019 10:40

Beşiktaş'ın yeni başkanı Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş Dergisi'nde kalem aldığı yazısında, seçimde söz verdiği gibi Beşiktaş'ı yukarıya taşıyacaklarını ifade ederek, "Birlik olacağız, biz olacağız, çok olacağız" dedi.



Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş Dergisi'nin Kasım sayısında camiaya ve taraftarlara seslendi. Çebi, şu cümlelere yer verdi:



"20 Ekim Pazar günü şanlı tarihimizde tertemiz bir sayfa açtık. Rekor katılımla gerçekleşen Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da, Beşiktaş'a sahip çıkan genel kurul üyelerinin teveccühü ile ve hep birlikte yepyeni bir yola çıkıyoruz. Bu zorlu ama bir o kadar da onurlu yürüyüşte yönetim kurulundaki arkadaşlarımla birlikte kollarımızı sıvadık. Bir aydan kısa sürede hazırlandığımız seçimde, mümkün olduğunca açık ve net bir şekilde kendimizi ifade etmeye çalışırken, bir yandan da içinde bulunduğumuz durumu tespit edip çalışmalarımızı tamamlamıştık.



Tüm konuşmalarımda ısrarla altını çizdiğim gibi 21 Ekim 2019 itibari ile Beşiktaş'ta yepyeni bir dönem başladı. Bundan böyle kişilere bağlı yönetim modeli terk edilerek tüm dünyanın kabul ettiği çağdaş ve katılımcı yönetim anlayışını hakim kılacak ve Beşiktaş'ı en yukarılara taşıyacağız.



Birlik olacağız, biz olacağız, çok olacağız. Seçimden sadece yirmi dört saat sonra taraftarımızın başlattığı 'Omuz Omuza Kartal Yuvası'na' kampanyası, birlik ve beraberliğe duyulan özlemin dışa vurumuydu. 22-27 Ekim 2019 tarihleri arasındaki kampanya ile bu özlemimizi bir nebze olsun gidermiş olduk. Tüm taraftarımıza bir kez de buradan teşekkürlerimi sunuyorum.



Ben yaklaşımını terk edip biz olma yolunda hızla yürüyeceğimiz bu süreçte, ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım sorumluluklarımızın farkındayız. Söz verdiğimiz, özlediğimiz Beşiktaş'a kavuşmak için var gücümüzle çalışacağız. Beşiktaş'ın bu yeni döneminin tüm camiamıza hayırlı olmasını diliyorum." - İSTANBUL

Kaynak: İHA