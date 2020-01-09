Ahmet Nur Çebi, basın mensuplarıyla bir araya geldi
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Ahmet Nur Çebi, basın mensuplarıyla bir araya geldi

Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Beşiktaş'ta kulüp başkan Ahmet Nur Çebi, basın mensuplarıyla yemekte bir araya geldi.

09.01.2020 18:16 | Son Güncelleme: 09.01.2020 18:17
Ahmet Nur Çebi, basın mensuplarıyla bir araya geldi

Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarını 'da sürdüren 'ta kulüp başkan , basın mensuplarıyla yemekte bir araya geldi.

Siyah-beyazlı takımın Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde kamp yaptığı otelde düzenlenen yemekte Başkan Ahmet Nur Çebi'nin yanı sıra ikinci başkan Adnan Dalgakıran ile yönetim kurulu üyeleri Emre Kocadağ ve Erdal Torunoğulları da yer aldı.

Organizasyonda, Çebi ve yöneticiler basın mensuplarının sorunlarını dinledi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Ahmet Nur Çebi, basın mensuplarıyla bir araya geldi
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