Ahmet Nur Çebi Ankaralılar İle Bir Araya Geldi

19.12.2019 12:16 | Son Güncelleme: 19.12.2019 12:17

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Anadolu Beşiktaşlılar Derneği'nin düzenlediği organizasyonda Ankaralı Beşiktaşlılar ile bir araya geldi. Çebi, programın açılış konuşmasını yaptı.