Ahmet Nur Çebi Ankaralılar İle Bir Araya Geldi
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Anadolu Beşiktaşlılar Derneği'nin düzenlediği organizasyonda Ankaralı Beşiktaşlılar ile bir araya geldi. Çebi, programın açılış konuşmasını yaptı.
19.12.2019 12:16 | Son Güncelleme: 19.12.2019 12:17
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Anadolu Beşiktaşlılar Derneği'nin düzenlediği organizasyonda Ankaralı Beşiktaşlılar ile bir araya geldi. Çebi, programın açılış konuşmasını yaptı.
Kaynak: Dugout
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