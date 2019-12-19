Haberler » Spor » Ahmet Nur Çebi Ankaralılar İle Bir Araya Geldi - Spor

Ahmet Nur Çebi Ankaralılar İle Bir Araya Geldi

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Anadolu Beşiktaşlılar Derneği'nin düzenlediği organizasyonda Ankaralı Beşiktaşlılar ile bir araya geldi. Çebi, programın açılış konuşmasını yaptı.

19.12.2019 12:16 | Son Güncelleme: 19.12.2019 12:17

Beşiktaş Kulübü Başkanı , Anadolu Beşiktaşlılar Derneği'nin düzenlediği organizasyonda Ankaralı Beşiktaşlılar ile bir araya geldi. Çebi, programın açılış konuşmasını yaptı.

Kaynak: Dugout

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler