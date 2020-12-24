Ahmet Nur Çebi, Ankara Üniversitesi Röktörü Necdet Ünüvar'ı ziyaret etti

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar'ı makamında ziyaret etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, ziyarette Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran ile Asbaşkan Emre Kocadağ da yer aldı.

Çebi, ziyaretin sonunda Ünüvar'a isminin yazılı olduğu Beşiktaş forması hediye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever