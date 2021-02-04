Ahmet Nur Çebi, Abhaz Dernekleri Federasyonu Başkanı Atanur Aksoy'u ağırladı
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Ahmet Nur Çebi, Abhaz Dernekleri Federasyonu Başkanı Atanur Aksoy'u ağırladı

04.02.2021 19:27 | Son Güncelleme: 04.02.2021 19:30
Ahmet Nur Çebi, Abhaz Dernekleri Federasyonu Başkanı Atanur Aksoy'u ağırladı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Abhaz Dernekleri Federasyonu Başkanı Atanur Aksoy'u ve yöneticilerini ağırladı.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Abhaz Dernekleri Federasyonu Başkanı Atanur Aksoy'u ve yöneticilerini ağırladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Vodafone Park'taki ziyarette Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri Mesut Urgancılar ile Berkan Gocay da hazır bulundu.

Çebi, ziyaretin sonunda konuklarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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