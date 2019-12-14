Ahmet Nur Çebi, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Ahmet Nur Çebi, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

14.12.2019 08:50 | Son Güncelleme: 14.12.2019 08:50
Ahmet Nur Çebi, AA'nın

Beşiktaş Kulübü Başkanı , (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Çebi, 'ta kulüp binasındaki başkanlık ofisinde yaptığı oylama öncesi, AA foto muhabirleri tarafından yurt içinde ve yurt dışında çekilen fotoğrafları inceledi.

kategorisinde Muhammed Said'in "Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar" fotoğrafını oylayan Çebi, yaşam kategorisinde ise oyunu Şebnem Coşkun'un "Yüzen bebekler" fotoğrafına verdi.

Çebi, kategorisinde ise oyunu Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğrafı için kullandı.

Kaynak: AA
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