Ahmet Nazif Zorlu'nun acı günü
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Ahmet Nazif Zorlu'nun acı günü

Ahmet Nazif Zorlu'nun acı günü
Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu'nun annesi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu'nun annesi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Bir süredir kentteki özel bir hastanede tedavi gören anne Saide Zorlu (101) burada fenalaştı.

Hastanede yapılan müdahaleye rağmen anne Zorlu'nun hayatını kaybettiği belirtildi.

Saide Zorlu'nun yarın Babadağ ilçesindeki aile kabristanlığında toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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