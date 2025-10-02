Ahmet Minguzzi olayı nedir, Ahmet Minguzzi neden öldürüldü?

Kadıköy'de alışveriş için gittiği bit pazarında bıçaklı saldırıya uğrayan, İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'nin ölümü kamuoyunda büyük üzüntü yarattı. Olayın detayları ve genç Minguzzi'nin neden hedef alındığı merak konusu olmaya devam ediyor. Ahmet Minguzzi olayı nedir?

AHMET MİNGUZZİ OLAYI NEDİR?

24 Ocak Cuma sabahı saat 08.25'te Kadıköy'de bulunan tarihi Salı Pazarı'nda üzücü olay yaşandı. İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, görgü tanıklarının aktardığına göre bisikletli bir grupla tartışmaya girdi.

Çevredekilerin araya girmesiyle gerginlik yatıştırıldı ve grup dağıldı. Ancak Minguzzi, alışveriş yapmak için pazara yöneldi. Burada, daha önce tartıştığı gruptan olduğu ileri sürülen B.B. tarafından beş kez bıçaklandı. Yanında bulunan diğer şüpheli U.B. ise yere düşen Minguzzi'ye tekmelerle saldırdı.

HASTANE SÜRECİ VE YAŞAMINI YİTİRMESİ

Ağır yaralanan Minguzzi, kaldırıldığı hastanede 15 gün boyunca tedavi gördü. Ancak tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

SORUŞTURMA VE DAVA

Olayın ardından başlatılan soruşturmada, 15 yaşında oldukları belirlenen B.B. ve U.B. gözaltına alındı. Haklarında "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 18 ila 24 yıl arasında hapis cezası istemiyle dava açıldı.