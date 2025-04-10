Ahmet Minguzzi kimdir sorusuna yanıt arayanlar için en dikkat çekici bilgi, onun hem Türk hem İtalyan kökenli olduğudur. Asıl adı Mattia Ahmet Minguzzi olan genç, Türkiye'de annesiyle birlikte yaşamaktaydı. Annesi Türk çellist Yasemin Akıncılar Minguzzi, babası ise dünyaca ünlü İtalyan şef Andrea Minguzzi'dir. Peki, Ahmet Minguzzi kimdir? Ahmet Minguzzi kaç yaşında, nereli?

AHMET MINGUZZI KİMDİR?

Mattia Ahmet Minguzzi, 14 yaşında, Türk ve İtalyan kökenli bir gençti. Babası ünlü İtalyan şef Andrea Minguzzi, annesi ise Türk çellist Yasemin Akıncılar Minguzzi'dir. İstanbul'da yaşayan Mattia, Beyoğlu'ndaki Özel İtalyan Lisesi'nde 8. sınıf öğrencisiydi ve kaykay sporuna büyük ilgi duyuyordu.?

24 Ocak 2025 tarihinde, Kadıköy'deki bir bit pazarında arkadaşlarıyla alışveriş yaparken, 15 yaşındaki B.B. ve 16 yaşındaki U.B. ile yaşadığı tartışma sonucunda B.B. tarafından beş kez bıçaklandı ve yere düştükten sonra U.B. tarafından tekmelendi. Ağır yaralanan Mattia, hastaneye kaldırıldı ancak 9 Şubat 2025'te hayatını kaybetti.

Bu trajik olay, Türkiye'de gençlik şiddeti ve çocuk suçluluğu konularında geniş çaplı tartışmalara yol açtı. Mattia'nın ailesi, faillerin en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti. Olayın ardından, çeşitli spor kulüpleri ve sanatçılar Mattia'yı anmak ve adalet çağrısında bulunmak için etkinlikler düzenledi.

NE OLMUŞTU?

24 Ocak Cuma günü yaşanan olayda Kadıköy'deki tarihi Salı pazarında İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi pazarda alışveriş yaptığı esnada tartıştığı B.B. tarafından 5 yerinden bıçaklanmıştı. Yanında bulunan U.B. ise yerde kanlar içinde kalan Minguzzi'yi tekmelemişti.

Mattia Ahmet Minguzzi 14 gün yaşm mücadelesi verdikten sonra hastanede hayatını kaybetti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından cinayet şüphelileri hakkında "çocuğu kasten öldürmek" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis talebiyle iddianame düzenlendi.

18 yaşındaki sanık hakkında "çocuğu kasten öldürmek" suçundan hazırlanan iddianame İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Sanıklar bugün hakim karşısına çıkıyor.